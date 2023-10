Hommage à la communauté éducative dans les établissements ouverts pendant les vacances

Dans un message adressé à l’ensemble des personnels de l’académie, le recteur Jacques Mikulovic, annonce le respect d’une minute de silence en hommage aux victimes des actes de terrorisme dans les écoles, à Arras comme ce fut le cas pour Samuel Paty.

Voici le message du recteur. « Chères et chers collègues, Une nouvelle fois, et près de trois ans jour pour jour après l’assassinat de Samuel PATY, l’École est confrontée à un terrorisme barbare. Vendredi 13 octobre 2023, en France, un professeur a été assassiné et trois autres membres de la communauté éducative ont été blessés à Arras.

Au nom du Président de la République Emmanuel MACRON, du Ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse Gabriel ATTAL, mais également de toute la communauté enseignante et de tous les personnels de notre académie, j’adresse toutes nos pensées et notre soutien aux familles et aux proches des victimes de cet attentat, ainsi qu’à la communauté éducative de la cité scolaire Gambetta-Carnot d’Arras.

A travers eux, comme voici trois ans avec Samuel PATY, c’est l’École de la République qui est attaquée pour la mission qui est la sienne : Permettre à chaque jeune de s’émanciper par-delà les déterminismes et les obscurantismes pour former des citoyens libres, égaux et unis par une destinée commune.

Comme notre académie est en vacances mais que se tiennent dans certains établissements les vacances apprenantes, un hommage sera rendu dans les établissements qui accueilleront des élèves le lundi 16/10/2023.

· A l’accueil des élèves le matin : un temps d’échanges sera organisé avec eux par les personnels qui encadreront les activités de l’école ouverte.

· A 15h (heure de Mayotte) : une minute de silence sera observée par les élèves et tous les personnels présents dans les établissements, ainsi qu’au rectorat. Je me rendrai avec Monsieur le Préfet au Lycée des Lumières pour cet hommage. Jacques Mikulovic Recteur de l’académie de Mayotte. »