6ème campagne multi-acteurs pour les Droits de l’enfant : contre les violences et pour l’égalité garçons-filles

L’ensemble des associations membres du Collectif CIDE et leurs partenaires institutionnels mènent pour la 6ème année consécutive une campagne commune en faveur des Droits de l’enfant à Mayotte, axée sur la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE). Celle-ci débute ce lundi 18 septembre, avec la diffusion sur France TV des clips jeunes sur l’égalité ainsi que du visuel de la campagne, sur l’ensemble des réseaux sociaux

S’en suivront deux mois d’action et de sensibilisation, menés notamment par les personnels de l’éducation nationale et populaire répondant à l’appel à projet HZW-CIDE mis en ligne sur le site du rectorat.

Les artistes et citoyens de Mayotte sont invités à contribuer à cette campagne et à la relayer autant que possible (chant, théâtre, cinéma, danse, arts plastiques, etc.) du 18 septembre au 25 novembre 2023.

L’ensemble des projets réalisés avec et pour les jeunes seront valorisés le 20 novembre (date anniversaire de la CIDE) dans chaque établissement, association et commune partenaire ainsi que le 24 novembre à l’occasion d’un colloque dédié

Pour la première fois depuis sa création en 2006, une délégation de huit jeunes Mahorais sera reçue le 8 novembre à l’Assemblée nationale par la présidente de la délégation aux Droits des enfants, dans le cadre des États généraux des Droits de l’enfant organisés par le Conseil français des associations pour les droits de l’enfant (COFRADE)

Cette campagne s’inscrit dans le prolongement de #wamitoo en 2021-2022, qui a vu les 30 personnalités politiques majeures de l’île et représentants associatifs CIDE signer de concert la Charte de l’engagement à lutter contre les violences sexuelles sur mineurs, et permis la diffusion d’outils phares (BD, clips, appli Chababi, questionnaire en ligne) et mobilisé 17 000 enfants et parents autour de 135 actions de sensibilisation.

Les premières données chiffrées sur le phénomène (cf. Bilan wamitoo) ont ainsi pu être publiées, la justice a enregistré 300% de signalements supplémentaires (+30% dans l’éducation nationale). Charlotte Caubel, Secrétaire d’Etat auprès de la Première ministre, chargée de l’enfance, avait participé.