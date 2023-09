Les Archives dans les starting blocks pour les JO de 2024

On pense peu à l’Histoire du sport, et à l’approche des Jeux Olympiques de 2024, une Grande collecte des archives du monde du sport est lancée depuis le mois de juin 2022, et se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2024.

C’est ce qu’ont voulu rappeler les Archives départementales de Mayotte ce jeudi à la veille des Journées du patrimoine, un combo des deux évènements qui, son directeur l’espère, permettra de collecter de nombreuses traces écrites de la pratique du sport à Mayotte. « Ces olympiades culturelles sont lancées par le ministère de la culture avec le Comité national Olympique et sportif Français et l’Académie Nationale Olympique Française pour recueillir des documents privés, au sein des ligues ou des fédérations, les clubs sportifs et les associations, mais aussi les athlètes ou leurs entraineurs, les entreprises, etc. », explique Charly Jollivet. Les simples citoyens sont aussi concernés par la campagne.

Si les documents écrits et les photos sont les plus courus, des objets pourront également être collectés et redirigés vers le MuMa, le musée de Mayotte. « En fonction des dons, nous pourront peut-être en faire une exposition pour les Journées de patrimoine 2024 », encourage Achoura Boinaïdi, Chef de service conservation et recherche au MuMa. Qui espère aussi des témoignages oraux, « souvent, les écrits manquent ici ». Ils seront également valorisés sur le Facebook du conseil départemental et des Archives.

Ce n’est pas la première fois que le conseil départemental relaie une campagne de collecte, puisque cela a débuté avec celle sur la 1ère Guerre mondiale, et ensuite sur les archives électorales qui a bien fonctionné. « Vu l’engouement pour le sport à Mayotte, ça devrait également marcher », projette le directeur des Archives.

Des trous de mémoire sportive

Des apports précieux pour les générations futures, renforcé par la visite en avant-première de la petite exposition qui sera proposée aux Journées du patrimoine ce week-end. « La majorité des documents provient de la presse locale qui s’est fait écho des évènements sportifs. Mais nous avons d’énormes zones d’ombre ».

Les Archives produisent le peu qu’elles ont dans leurs cartons. Par exemple le permis de construire du centre Abdallah Mamy en 1987 à Mamoudzou, remis par la Direction de l’équipement à l’époque, ou un rapport examiné par le conseil général en 1977 sur une subvention de 700.000 euros du préfet pour l’aménagement des terrains de sport de Mamoudzou et Labattoir. Parmi les 501 associations et clubs sportifs dans les années 80, on trouve notamment la boxe féminine.

Mais le directeur souligne un stock insuffisant de témoignages : « Nous en avons deux majeurs. Celui qui rapporte l’arrivée du foot pendant la 2ème Guerre mondiale en 1942 sur l’île introduit par les soldats anglais, et un sur le m’rengue, le tam tam boxe ».

Documents, photos, médailles, tee-shirts, fanions… beaucoup risque d’être collectés, « nous ne prendrons pas tout, mais nous avons besoin de combler les trous ».

Une piscine d’eau de mer

L’exposition que les visiteurs vont pouvoir découvrir dès ce samedi met en avant des documents issus d’un journal Habari ya malago (Nouvelles de chez nous), qui évoque une équipe de cyclisme, un rallye automobile, des courses de motos, et une caricature du préfet participant à la course de pneus en 1992, donc Jean-Paul Coste. Intéressant de se replonger dans ces archives du sport, une bande dessinée sur le m’rengue met en évidence les coups et combats déjà en vigueur en 1992.

Autre découverte révélatrice d’acquis qui n’ont pas été pérennisés, une piscine d’eau de mer en Petite Terre « en face de la plage des légionnaires », qui n’ayant pas été entretenue, aurait fini enfouie sous la vase.

Des archives sont présentées « au magasin », la pièce climatisée et vieillissante des Archives. Le document le plus ancien retrace une course de pirogues, non datée, « on pense qu’il s’agit de la 1ère moitié du XXème siècle ». En 1998, une grande régate se courrait, « le Trophée Guerlain ».

Il est un document que les archives ne souhaiteraient pas conserver en l’état, celui des plans de leur futur bâtiment ! Toujours prévu à Mroale (Tsingoni), l’investissement de plus de 20 millions est en attente de réalisation.

L’exposition sur le sport à découvrir pour les JEP 2023 ce week-end aux Archives départementales* de 9h à 17h comprendra 6 volets : le sport féminin, les sports d’eau, la Course de pneus, le sport à Mayotte en 1990, la pratique sportive et les équipements sportifs. Également, sera présentée l’exposition sur l’Histoire de Mayotte.

Anne Perzo-Lafond

*Aux Hauts-Vallons derrière Mayotte la 1ère