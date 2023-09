Coup d’envoi de l’Orange Cup à Mayotte

Ce mercredi, 13 septembre 2023 à Mamoudzou, Mohamed Boinariziki, Président de la Ligue Mahoraise de Football et Emeric Bigot, Responsable Département Partenariats & Influence Orange Réunion Mayotte ont présenté la 1ère édition de l’épreuve éducative et sportive en faveur des licenciés de la ligue mahoraise de football de 9 et 10 ans.

A cette occasion, 82 équipes de toute l’île participeront à l’Orange Cup U10. « Au total, ce seront 1000 filles et garçons qui seront concernés par cette nouvelle compétition de football sur l’île ». Une sensibilisation au numérique sera également proposée.

Ce challenge s’inscrit dans un système de valorisation du Programme Éducatif Fédéral (PEF) et du lancement d’un nouveau dispositif au service des clubs de Mayotte. Une forte mobilisation des clubs dans le Programme Éducatif Fédéral est nécessaire, et les plus actifs seront d’ailleurs valorisés. « Les trois meilleurs clubs répondant aux deux axes Sportif et Éducatif seront accompagnés par la Ligue pour la participation au Challenge PEF U11 de la Fédération française de foot en 2023 à Clairefontaine.

L’épreuve sportive est ouverte aux joueuses et joueurs nés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014. Pas de sur-classement possible des joueuses et joueurs nés 2015.

« L’ORANGE CUP U10 2023 MAYOTTE » se jouera en 3 phases. En septembre les phases de poule (10 poules de 8 ou 9 équipes), en octobre 4 phases finales de secteurs (4 poules de 8 équipes) et en novembre : la finale le 26 novembre 2023 à Sada (16 équipes finalistes).

Les points de chacune des deux épreuves (matchs et fiches actions) s’additionnent pour le classement de cette première phase. À l’issue de l’ensemble de matchs de poules et du Challenge PEF, les 4 premiers de chaque poule sont qualifiés (soit 16 équipes) pour les phases finales de secteur le 26 novembre 2023. Dans le cas où 2 équipes d’un même club serait qualifiées, l’équipe la mieux classée sera qualifiée pour la finale de secteur.

Les équipes qui n’auront fait aucune action du PEF pendant la phase de poule ne pourront pas être qualifiées pour les finales secteurs.

Mohamed Boinariziki remerciait la société Orange qui « depuis plusieurs années nous accompagne dans nos démarches de structuration et de développement de nos Écoles de Foot. Beaucoup a été fait, mais le chemin reste encore long ».

Emeric Bigot, Responsable Département Partenariats & Influence chez Orange disait sa fierté « de pouvoir partager des valeurs chères à Orange, tel que le collectif, la solidarité et la sensibilisation au numérique qui sont fortement mises en avant durant cette compétition ».