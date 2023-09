Décès de Darouechi Dini qui « a popularisé le tennis à Mayotte »

Le président du Comité Régional Olympique et sportif de Mayotte (CROS 976) Madi Vita rend hommage à Darouechi Dini, décédé ce jeudi 14 septembre, » l’un des grands instigateurs de la structuration et du développement du tennis local dans les années 1980″.

« À cette époque, le tennis sur l’île n’est pratiqué que par une élite. Monsieur Dini entend toutefois populariser le sport pour lequel il se passionne et pour cela, finance son propre matériel puis sillonne de nombreux villages afin d’initier les Mahoraises et Mahorais ».

Son travail aura porté ses fruits puisque dès les années 1990, le tennis mahorais atteint le millier de licenciés « et compte parmi les sports les plus populaires à Mayotte ». En 2019, il reçoit au cours des trophées du Sportif de l’année, le prix spécial du Jury pour l’ensemble de son œuvre.

« Au nom du mouvement sportif mahorais que je préside, j’adresse à ses proches mes plus sincères condoléances et, en marge des compétitions du week-end, demande à l’ensemble des ligues et comités affiliés au CROS Mayotte, de faire observer une minute de silence en sa mémoire. »