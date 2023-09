Fête de la Science 2023 à vos dossiers

Les manifestations à destination du grand public ou des scolaires peuvent pourront prendre des formes très variées : ateliers, expositions, jeux, conférences, rencontres, débats, spectacles, visites de sites etc. Et pourront se dérouler divers lieux.

Cette thématique « Science et Sport » permet de nombreuses pistes de réflexion et peut être appréhendée à travers divers angles et disciplines : la nutrition, les matériaux, les phénomènes physiques, la médecine, la biomécanique, l’économie etc.

Deux thèmes phares — qui seront déployés sur tout le territoire avec le soutien des associations et des institutions — sont mis en avant :

Le thème Nutrition et Sport permet par exemple d’aborder des notions de Physique, de Biochimie, de Physiologie de façon ludique sous divers angles de vue. Comment le corps transforme-t-il les nutriments en énergie ? Qu’est-ce qu’une calorie ? Quel rôle joue la nutrition chez le sportif ? Comment le sportif optimise-t-il ses résultats grâce à son alimentation ? Comment calculer les besoins énergétiques ? Qu’est-ce qu’un complément alimentaire ?

Le thème Science et Sport permet d'explorer par exemple les moyens de transport nécessitant un apport physique, qu'il soit question en sur terre ou sur l'eau. Nous nous intéresserons plus particulièrement au vélo et à la pirogue. Quels sont les principes scientifiques qui permettent le mouvement du vélo et de la pirogue ?

Vous êtes un acteur de la culture scientifique à Mayotte, vous avez un projet et souhaitez participer à cette manifestation ?

Rien de plus simple, il vous suffit d’entrer en contact avec le Pôle recherche innovation du rectorat de Mayotte. Vous serez accompagné(e)s tout au long de la démarche.

La date limite de dépôt de projet est fixée au 5 octobre.

(infos et contact : fahoullia.mohamadi@ac-mayotte.fr)

L’ensemble des projets sont soumis au Comité de pilotage pour validation et obtention du label* ’’Fête de la Science’’.

Voici déjà une liste non exhaustive des activités à venir. Les contributions et expertises sont les bienvenues afin de décliner tout cela au mieux.

4 et 5/10 : Festival Laka à Mbouini

10/10 : Olympiades (collèges / lycées) à M’tsangabeach

10 au 27/10 : Atelier sur les violences faites aux femmes dans le milieu sportif et mini olympiade

10 au 27/10 : Ateliers Sport, Santé, bien-être

10 au 27/10 : Activités autour du vélo, les mercredis et les vendredis

25/10 : Course des mamans

*L’obtention du label fête de la Science s’appuie sur les critères suivants :