ARS – Levée de la non-conformité de l’eau sur les circuits de Sohoa et Acoua

Dans le cadre des contrôles de la qualité de l’eau dont la procédure a été médiatisée la semaine dernière par l’Agence Régionale de Santé, deux cas de non conformité bactériologiques avaient été relevés mercredi 6 septembre à Sohoa et Acoua. Cette alerte avait conduit l’ARS Mayotte à préconiser à la population de faire systématiquement bouillir l’eau pour les usages nécessitant de l’eau potable (boire, faire la cuisine et se brosser les dents).

L’Agence Régionale de Santé a procédé ces derniers jours à de nouveaux contrôles de la qualité de l’eau sur le réseau qui se sont avérés « conformes sur l’ensemble des points de contrôle ».

« Les mesures de vigilance renforcée sont donc levées dans l’ensemble des secteurs concernés par l’alerte de mercredi 6 septembre. À Acoua Village, Sohoa, Chiconi, Coconi, Ongojou, Sada, Ouangani, Poroani et Miréréni (commune de Chirongui), l’eau disponible sur le réseau est donc potable et peut être consommée sans ébullition systématique ».

Il est néanmoins recommandé de suivre les mesures de précautions applicables sur l’ensemble du département depuis plusieurs mois.

Pour les usages en eau potable (boire, faire la cuisine et se brosser les dents), il convient de faire bouillir l’eau : – dans les 6 heures suivant la remise en eau après une coupure nocturne ; – dans les 12 heures suivant la remise en eau après une coupure de 24 heures ou plus. L’Agence Régionale de Santé poursuit ses opérations de contrôle sanitaire sur l’ensemble du territoire. La population sera informée sans délai en cas d’analyses non-conformes