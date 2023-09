Festivals et randonnées pour le week-end

Vendredi 1er septembre

18h – Festival Sanaa

L’accès à cette 2ème édition de ce festival gratuit se fera sur deux entrées, entrée et sortie, au Nord et l’autre au Sud place de la République. Au programme : Innocent, N-Pro game, Zily, DJ Set et Magic System.

Cinéma Alpa Joe

16h : Retribution et 19h : Blue Beetle

Pôle culturel de Chirongui

17h : Equalizer 3 et 20h: Anatomie d’une chute

Samedi 2 septembre

Randonnées sécurisées

La gendarmerie propose chaque week-end des rando encadrées « Matembezi ya ounafasi » ou « sorties tranquilles ». Aucune réservation nécessaire. Pour les randonnées, équipez-vous correctement (chaussures de marche, chapeau, casquette, eau) et prévoyez un équipement pour porter les enfants en bas âge. En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées. Voir affiche ci-contre.

17 h – Festival Scènes ouvertes

Les « Scènes Ouvertes » organisées en partenariat avec l’Office Culturel Départemental du Département de Mayotte au stade de foot de M’zouasia. Vous voulez chanter? Retirez-vite la fiche d’inscription sur la page Facebook de l’OCD. (Voir affiche)

18h – Festival Sanaa

Au programme de cette soirée de clôture : DJ Sweety, Simao Poulo, Youbbee, Ronisia, Franglish, Maiitod et Koba Lad.

Cinéma Alpa Joe

10h : Le rêve de Daisy, 13h : Blue Beetle, 16h: En eaux très trouble, 19h : Le dernier voyage de Demeter

Pôle culturel de Chirongui

11h: Magic, 14h: Le rêve de Daisy, 17h: Gran Turismo, 20: Equilizer 3

Dimanche 3 septembre

Rando avec la gendarmerie vers les plages (voir affiche ci-dessus)

Voir le programme ciné du Pôle culturel sur l’affiche ci-dessus et pour Alpa Joe à Mamoudzou sur ce lien.

Et les mardis et jeudis La Ligue d’improvisation mahoraise recrute !

Venez participer aux ateliers de théâtre d’improvisation : – les mardi de 19h à 21h au collège de Mgombani (Mamoudzou) ; – les jeudi de 18h à 20h au lycée de Sada !