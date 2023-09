Jeux des Iles : l’athlétisme mahorais en or et argent

Ils ont l’or en commun : Raphaël Mohamed au 110 mètres haies, Saïd Soyifidine au 400m haies et Ali Soultoini au javelot sont monté sur la plus haute marche du podium. Quant à Nasrane Bacar, elle ramenait l’argent sur le 100m, derrière une malgache qui a constamment fait un meilleur chrono qu’elle. Quatre médailles de premier choix pour l’athlétisme donc, de quoi satisfaire Sébastien Synave : « Pour l’instant, les résultats sont conformes aux prévisions et aux attentes. Sur les courses de haies, on savait qu’ils étaient les meilleurs, et on savait que la coureuse malgache était plus forte que Nasrane. J’avais annoncé 4 à 5 médailles pour l’athlétisme, il se pourrait que les jours à venir voient briller la 5ème. »

Ce vendredi, Nasrane Bacar va en effet courir la finale du 200m, « elle a sur le papier le 3ème temps, donc une médaille possible », et les hommes vont courir le relais 4x100m. Saledi se jouera la finale du saut en longueur où le médaillé d’or 2015 aux Jeux, Djassim Ahamada va tenter de réitérer son exploit, se court également le 4x400m masculin. Enfin, en clôture dimanche, Mayotte aligne deux coureurs sur le semi-marathon.

« Pour l’instant nous suivons la feuille de route, les athlètes se sentent bien, notre staff médical est super opérationnel. Un de nos coureurs vient de terminer son 400m, il est déjà entre les mains du kiné. L’équipe monté par le Comité Régional Olympique et sportif est top, avec deux médecins et une bonne équipe de kiné. »

L’athlétisme mahorais est donc d’or et d’argent, « j’espère que cela va avoir valeur d’entrainement pour les autres et que Mayotte dépasse les Maldives en nombre de médailles ! »

Les autres catégories ont également décroché des médailles : trois médailles de bronze en haltérophilie homme (Anthony RABAUD), trois de bronze en haltérophilie femme (Noémie PETIFOURT), deux médailles de bronze pour la pétanque (Asmina ATTOUMANI et Katiza ZAFITODY), deux médailles argent (Taliane Touli) et bronze (Ayad Rama) pour le karaté, une médaille d’argent pour l’équipe masculine de basket, une médaille de bronze pour l’équipe de judo masculin, trois médailles de bronze individuelles au judo (Rudolphe MECHIN, Alix CRINQUETTE, Kayzie Mohamed Hachim), deux d’argent (Nicolas Marchal et Marie Leconte), une médaille d’argent au taekwondo (Franck Albertini)

Soit 22 médailles au total à l’heure où nous écrivons ces lignes.

A.P-L.