ARS – Combo de vaccination covid-grippe

La campagne de vaccination contre le coronavirus, réalisée sur le modèle de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, débutera le 17 octobre 2023 dans l’hexagone, en Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane, et dès le 6 septembre à Mayotte.

Le nouveau variant Eris, dit EG.5, est une sous-lignée du variant Omicron du COVID-19. Il est surveillé de prés par l’OMS. « Il n’y a actuellement pas de cas de répertorié dans les services hospitaliers », indiquait ce lundi 28 août 2023 Olivier Brahic, Directeur général de l’ARS Mayotte.

Le docteur Maxime Jean, infectiologue au CHM et Chef du Département de la Sécurité et des Urgences Sanitaires, explique qu’une association entre les deux vaccins, grippe et Covid a été décidé cette année: « La date du début de la vaccination est plus précoce qu’en métropole à Mayotte où est injecté la souche répertoriée en hémisphère Sud. Nous associions les deux vaccins car les personnes concernées ont les mêmes facteurs de risque. »

Le Covid fait partie des maladies à déclaration obligatoire, « donc les laboratoires ont dans l’obligation de nous signaler les cas enregistrés lors des analyses. »