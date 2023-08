Tribunal judiciaire : A quoi jouent certains médecins du CHM dans leurs expertises médicales?

C’est une histoire un peu loufoque dont seule Mayotte a le secret. Le 9 août dernier deux jeunes individus comparaissaient pour « participation avec arme à un attroupement, violence sur personnes dépositaire de l’autorité publique, acte de cruauté envers un animal domestique, dégradation du bien d’autrui, entrave à la circulation, violence aggravée par trois circonstances ». Le procès avait alors été renvoyé du fait d’un doute sur la majorité ou non d’un des deux prévenus. En effet, le certificat du médecin légiste qui avait examiné le jeune pour déterminer son âge était « surréaliste » pour reprendre le mot de la présidente du tribunal. « Il semblerait que vous ayez refusé un examen osseux à l’hôpital et pourtant le médecin qui n’a pas pu vous examiner écrit : Nous estimons son âge à 19 ans ! » Le tribunal avait alors demandé à nouveau un examen osseux.

Aussi, coup de théâtre hier quand la présidente du tribunal constate que l’expertise osseuse n’a pas été faite sur le bon prévenu mais sur son comparse majeur, âgé lui de 18 ans. L’histoire aurait pu s’arrêter là mais les analyses osseuses faites sur cet individu ont révélé qu’il devait avoir un âge d’environ 17 ans, donc encore mineur ! La présidente a alors ironisé : « Dans cette affaire on se retrouve avec un majeur qui serait mineur et un mineur qui serait majeur au vu des résultats des examens médicaux ». Face à un tel imbroglio leur procès a été reporté une fois de plus.

B.J.