C’est publié, le chef-lieu de Mayotte est bien à Mamoudzou !

Les délégations des Comores, Madagascar, Maldives, Maurice, Mayotte, Réunion et des Seychelles ont assisté hier soir au stade Barea Mahamasina à Antananarivo aux festivités marquant le début solennel des jeux. On compte 3.848 membres de délégations et 23 disciplines prévues dans quatre grandes villes : Tana, Majunga, Fort-Dauphin et Sainte-Marie. Si la Grande Ile reste bien accroché au rendez-vous de la grande fête des jeunes de l’Océan indien, cette cérémonie a été endeuillée, un mouvement de foule ayant fait 12 morts et 80 blessés.