Enterrement du jeune Fayed Halifa tué dans une fusillade à Nîmes

La famille de Fayed Halifa, le jeune garçon de 10 ans décédé à Nîmes lae 21 août dernier lors d’une fusillade, a indiqué par communiqué aux médias mahorais avoir enterré l’enfant ce dimanche à 17h au cimetière de Poroani.

Lors des évènements, l’enfant était dans la voiture de son oncle en compagnie de son frère. Mais un règlement de compte sur fond de drogue a lieu au moment du passage du véhicule, qui reçoit plusieurs balles. L’oncle est touché, mais le petit Fayed décèdera peu après, vraisemblablement d’une balle dans le dos. Il aurait reçu une balle dans le dos. « Ils ont eu pour seul malheur de passer au mauvais endroit au mauvais moment », avait déploré la procureure de la République de Nîmes. « C’était un de mes meilleurs élèves », avait témoigné une de ses ancienne institutrice.

Peu de temps avant, sur les mêmes lieux de la galerie Wagner du quartier Pissevin de Nîmes, des passants auraient également été pris pour cible.

L’ensemble des familles et amis était bien sûr convié aux obsèques, et les communautés musulmanes de Nîmes, Marseille, La Réunion et Mayotte, ainsi que les autorités de Mayotte et du Gard, et les ministres de l’Intérieur et des Outre-mer.