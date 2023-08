Argumentaire fourni pour un retour de la circulation alternée ce lundi à Mamoudzou

Interrompue pendant les vacances scolaires, la régulation des accès de la commune de Mamoudzou en fonction des plaques d’immatriculation des véhicules privés, fait son retour à partir du lundi 28 août et jusqu’au 8 décembre. Toujours à titre expérimental. Le maire Ambdilwahedou Soumaila vient de prendre un nouvel arrêté, justifié par 6 pages d’argumentaire.

Sur cette période, la circulation des voitures privées dotées de plaques d’immatriculation paire (finissant par 0, 2, 4, 6, 8) est interdite les lundis et mercredis de 5h à 19h sur les routes des villages de Mamoudzou ville, Kawéni, Mtsapéré, Passamainty, et les mardis et jeudis pour les plaques impaires (finissant par 1, 3, 5, 7, 9). En conséquence, les axes concernés vont du Rond-point de Carrefour de Majikavo au Rond point Passot (barge), de ce rond-point au rond point Dinga Dingani, et sur la RD3, du Carrefour Croix-Rouge au rond-point du collège de Passamainty.

Les habitants des villages de Mamoudzou, Kawéni, Mtsapéré et Passamainty ne sont pas concernés par l’arrêté sous condition de le justifier sur présentation de la carte grise. L’interdiction ne s’applique également pas aux véhicules de secours, de sécurité, médicaux ou de services publics, aux professionnels, utilitaires, poids lourds, avec présentation de justificatifs pour toutes ces catégories. Sont également exonérées du respect de l’arrêté, les personnes à mobilité réduite, un sujet qui a été défendu avec succès par l’APAJH, l’association pour adultes et jeunes en situation de handicap, qui salue cette avancée, « la ville de Mamoudzou, sous l’impulsion de son maire, se positionne comme précurseur en matière d’accessibilité ».

La route en nocturne

Dérogation également pour les habitants de Petite Terre sous réserve de se rendre en destination finale à l’extérieur de la zone concernée par l’interdiction. Plus difficile à prouver.

Pour justifier son arrêté, le maire évoque de nombreux arguments. En tête, les « 11.000 personnes qui se rendent quotidiennement sur leurs lieux de travail à Mamoudzou avec leur véhicule particulier », soit « 50.000 véhicules entrant et sortant quotidiennement sur les RN1 et 2 », générant des embouteillages pouvant atteindre « jusqu’à 35 km cumulés aux entrées nord et sud de la commune ». Induisant des réveils très matinaux, voire nocturnes, pour anticiper les 5 h de trajets pour certains. Une situation aux nombreuses répercussions économiques, perte de productivité, congestion des approvisionnements notamment depuis le port de Longoni, provoquant des coûts supplémentaires qui nourrissent l’inflation, etc.

Impact également sur la sécurité publique avec un risque supplémentaire de caillassages, d’accidents, et donc d’intervention des forces de l’ordre.

L’élu rappelle l’évènement déterminant qui l’incitait à agir, les travaux du futur réseau de transport en commun CARIBUS, en cours en à venir sur l’ensemble de la commune, auxquels se rajoutent ceux du projet de restructuration du campus scolaire de Kawéni.

Taxis et bus gratuits

A ce titre, le maire informe de la mise à disposition par la communauté d’agglomération CADEMA de navettes supplémentaires passant de 4 à 11 bus de 60 places, « de nouveaux départs seront prévus de Vahibé vers le parking relais de Passamainty », également de Doujani vers Mamoudzou en desservant Mtsapéré, Cavani, Convalescence et Mamoudzou. Sont également mis à disposition en complément des navettes, sur les plages 5h-8h et 14h-19h, 40 taxis de 9 places, et ce, gratuitement. De plus, des discussions sont en cours pour un partenariat entre la CADEMA et les communes limitrophes pour une extension du service.

Ce serait une avancée, nous avions répercuté les difficultés pour un habitant de Koungou qui devait se rendre sur son lieu de travail à Iloni, après avoir déposé sa fille à l’école à Mamoudzou. Ces partenariats ne sont possibles que si les EPCI concernés ont récupéré la compétence d’organisation des transports en commun.

La disposition prise par le maire doit inciter à solliciter les transports en commun alors que se profile la mise en service de CARIBUS, qui rappelons le, sera payante. Mais aussi à avoir recours au covoiturage. C’est dans ce cadre qu’a été mise en place une convention entre SIREL976 (lauréat de INNOV’ACTION 2020) et la commune de Mamoudzou pour accéder à la plateforme GARICO. Nous n’avons pu la tester, elle n’est pas encore active.

Un bilan de la première expérimentation s’est tenu le 13 juillet 2023 en présence des acteurs socio-économiques, rappelle le maire.

Des PV pourront être dressés pour toute infraction à cet arrêté.

Consulter l’arrêté n°202300008 du 22 août 2023.

