Les Archives départementales de Mayotte sur Facebook

En vous tenant informés des dernières actualités du service concerné, via leur toute nouvelle page Facebook du coup, vous aurez un accès privilégié aux coulisses et à la dynamique vie du lieu. Il est promis une variété de rubriques captivantes, allant du zoom sur un document marquant, en passant par les ateliers et visites guidées. Vous serez également invités à explorer la programmation culturelle, à découvrir des supports insolites et à vous amuser avec des quiz et jeux.

Les Archives départementales de Mayotte sont animées par la volonté d’être accessibles et ludique.

Pour rejoindre cette passionnante aventure, à n’en pas douter, rendez-vous dès maintenant sur le profil Facebook officiel !

Pour plus d’informations, veuillez contacter les Archives départementales via

archives.mayotte@cg976.fr ou au 02 69 66 16 09