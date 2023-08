ARS : Rappel des recommandations sanitaires

Au fur et à mesure que les réserves d'eau naturelles diminuent, au niveau des rivières et des retenues collinaires, il est question d'exploiter le fond de ces dernières potentiellement plus à même d'être chargé bactériologiquement-parlant, du fait de leur température plus élevée et de leur stagnation. Et bien qu'il soit amené, après captage, tout un processus de traitement de ces eaux, en vue d'être consommées, l'ARS renforce ses préventifs communiqués.