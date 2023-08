Quand on partait de bon matin… à bicyclette !

C’est une trentaine d’enfants qui depuis le début de la semaine font un apprentissage du vélo sur le plateau sportif de Mtsamboro. « C’est la première année où nous organisons ce type d’événement, indique Aliya Salim, responsable du Pôle Attractivité à la mairie de Mtsamboro. Nous avons beaucoup de demandes d’inscriptions, nous sommes obligés de refuser des enfants chaque matin », précise-t-elle. La société Vélo Tech Nord se charge de prêter une quinzaine de vélos pour que les enfants puissent pratiquer ce sport et ils adorent ça à en croire Aliya.

Durant toute la semaine les enfants ont pu soit apprendre, soit se perfectionner, mais pas seulement puisque les matinées étaient consacrées à d’autres apprentissages. « Lundi et mardi matin les enfants ont été sensibilisés au code de la route par la Gendarmerie Nationale, explique la responsable du Pôle Attractivité à la mairie de Mtsamboro. Mercredi et jeudi matin ils ont été initiés aux gestes de premiers secours comme le massage cardiaque, savoir sécuriser une zone accidentée, pratiquer la ventilation et le souffle ainsi que la PLS (position latérale de sécurité), assurée par la Croix Rouge Française », complète-t-elle.

Une mise en pratique pour sensibiliser les plus jeunes aux bienfaits du vélo

Pour l’occasion le plateau de Mstamboro a été transformé en circuit avec plusieurs panneaux de signalisation afin que les enfants puissent mettre en pratique ce qu’ils ont appris. « Il est important d’inculquer la pratique du vélo à cette future génération. Ils doivent ainsi comprendre qu’il existe d’autres moyens de transport dits doux car, écologique, économique et alternatif à la voiture. C’est aussi l’occasion de sensibiliser les jeunes au respect des règles notamment le code de la route et de faire intégrer les gestes et techniques qui sauvent dans leurs réflexes, explique Guy Gaba, coordinateur de Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance-CLSPD à la mairie de Mtsamboro. Cette activité, en plus d’être pédagogique, ludique et conviviale a le mérite de créer une cohésion chez les jeunes des différents villages et quartiers de la commune », poursuit-il.

Aussi, la pratique du vélo est prise très au sérieux. « Les enfants sont demandeurs, ils aiment beaucoup faire du vélo. C’est avec regret qu’ils nous quittent en fin de journée quand leurs parents viennent les récupérer, et le matin, dès qu’ils arrivent, ils guettent si les vélos sont arrivés et si ce n’est pas le cas ils ne sont pas contents », raconte Aliya.

Bientôt des pistes cyclables à Mtsamboro ?

Face à cet engouement, la mairie de Mtsamboro souhaite mettre en place d’ici quelques mois une dizaine de pistes cyclables sur la commune. « La pratique du vélo est une activité passionnante, signale Guy Gaba. Nous travaillons sur ce projet afin que les enfants puissent profiter des pistes, mais avant cela ils doivent se familiariser avec la pratique du vélo. Il y en aura pour tout le monde… des pistes plutôt familiales mais aussi des pistes sportives pour les plus expérimentés ».

En attendant, les enfants les plus autonomes et les plus à l’aise sur un vélo vont pouvoir profiter d’une petite balade, ce vendredi matin, qui va être consacrée à une déambulation des « apprenants » à vélo sur la route nationale, entre la pointe de Mtsahara et la pointe de Mtsamboro. Le convoi sera encadré par la Police Municipale de Mtsamboro, des secouristes ainsi que des animateurs. Il partira du plateau sportif de Mtsamboro et le retour se fera sur le même site.

Ainsi en l’espace de quelques jours seulement, certains enfants ont pu apprendre à faire du vélo à l’image d’Aliyana, huit ans, qui ne savait pas faire de vélo en début de semaine et qui va peut-être faire partie de la quinzaine d’enfants « sélectionnés » pour faire cette déambulation sur la route nationale. Après quoi, l’activité se conclura au foyer des jeunes de Mtsamboro (attenant an plateau sportif) par un moment de convivialité et par une remise de diplôme aux participants.

