Insertion sociale : un forum d’un tout autre genre

Et si le fait de ne pas avoir mon baccalauréat n’était pas synonyme de fin du Monde ? Et si mes jeunes synapses embués — sans réelle perspective, dans l’immédiat, d’un quelconque projet rentrée — s’ouvraient à d’autres alternatives et opportunités proposées par des partenaires connus et clé ? Et si je pouvais concilier vacances scolaires, loisirs, sport et justement forum d’insertion ?

Telle fut la genèse matière qui imputa l’idée d’organiser cet événement des plus originaux grâce à l’impulsion de Nasser Chadhouli, directeur sportif au sein de l’association Rapides Éclairs de Pamandzi et des ses équipiers : « Avec près de 200 jeunes adhérents, auxquels se greffent des sympathisants, nous avions vraiment cette volonté depuis quelques années de leur offrir matière à ce qu’ils puissent trouver, de nouveau, espoir et réponses face parfois à des échecs et/ou décrochage scolaire ou justement cette configuration de non obtention du fameux baccalauréat. Et quoi de mieux qu’un événement sportif, en l’occurence de basket, pour attirer un maximum de jeunes de Petite-Terre et ses environs ! » En somme, comme les shampoings, un superbe 2 en 1 qui offrira durant toute une journée — aux 16 – 26 ans et plus si affinités — l’opportunité, d’une part, de rencontrer les acteurs locaux du monde socio-économique ainsi que de la formation professionnelle et supérieure et, d’autre part, de se défouler dans un tournoi de 3×3*.

Financée grâce à la Communauté de communes de Petite-Terre et la Mairie de Pamandzi, cette toute première édition comptera parmi ses partenaires l’Association des étudiants et des jeunes de Mayotte (AEJM), la Cité éducative de Petite-Terre ou encore la Mission Locale et sa dynamique directrice Nadia Djoumoi, ancienne basketteuse de haut-niveau, rappelons-le : « S’il y a bien une personne qui peut parler des effets bénéfiques et rassembleurs du sport, c’est moi. Il est important de communiquer avec le même langage que ces jeunes et d’autant plus en ce calendrier estival. Il est question de vacances et les rencontrer individuellement dans un bureau, c’est ce que nous faisons à l’année. Lorsque Nasser est venu me parler de ce projet de forum, j’ai tout de suite adhéré car grâce à cette étiquette, aussi de tournoi sportif, nous pouvons inculquer à cette jeunesse l’importance des valeurs telles que le respect de son supérieur, son coach, ses coéquipiers, le goût de l’effort, de la discipline, la ponctualité et comprendre que même si on manque le panier final, il faut savoir se relever car d’autres matchs suivront. Faire des erreurs n’est pas une fatalité et fort heureusement d’autres tremplins existent; nous sommes là pour leur faire prendre conscience de cela et échanger avec eux. Au final, les indispensables valeurs d’une société ».

C’est donc une journée riche d’information, d’échanges, de sueur, de dépassement de soi et de bonne humeur qui attend nos jeunes convives.

Rendez-vous dès 8h, ce samedi 19 aout, sur la Place des Congrès de Pamandzi. Les inscriptions seront possibles sur place. À vos baskets et dossiers: Panier, Feu, Marquez !

Pour plus amples informations :

Téléphone : 06 39 23 57 63 ou 0639 69 97 67

Mail : rapideseclairs@gmail.com

*Dans les grandes lignes le 3×3 c’est :