Sport : La performance passe aussi par une bonne préparation mentale

Cette conférence s’adressait principalement aux dirigeants de structures sportives, associatives, publiques ou privées, ainsi qu’aux sportifs afin de renforcer leurs connaissances sur le suivi mental. Pierre Grondin a tout d’abord diffusé une vidéo de Teddy Riner où le double champion olympique et onze fois champion du monde de judo explique que depuis de nombreuses années il fait appel à une psychologue, à ses frais, pour sa préparation mentale. « Comprendre le haut niveau, c’est être bon dans chaque élément. Cela nécessite de la préparation et de l’anticipation. Pour cela il est nécessaire de se préparer mentalement. Sans ma psychologue je ne serai sans doute pas arrivé là où j’en suis et j’aurais sûrement déjà arrêté le judo », avoue-t-il.

Aussi, si Pierre Grondin est arrivé à Mayotte la semaine dernière c’est pour préparer à la fois physiquement mais surtout mentalement les karatéka mahorais qui vont se rendre à Madagascar pour les Jeux des Îles. « Je repars mercredi prochain, mais avant cela je vais faire en sorte que les athlètes mahorais n’aient plus de blocages psychologiques et qu’ils évacuent au maximum leur stress pour qu’ils soient dans les meilleures conditions possibles lors de la compétition. Pour certains, il faut briser le plafond de verre… Nous allons continuer à travailler sur la technique mais aussi sur l’individuel afin d’activer des leviers pour atteindre le plus haut niveau de performances », explique-t-il.

Grâce à sa méthode, il permet aux sportifs de se libérer, d’être plus impliqués et davantage motivés. « Le cerveau humain fonctionne avec des neurones qui génèrent de l’émotion, elle peut être positive ou négative. Le travail de préparation mentale consiste à mobiliser au maximum ses ressources, à désensibiliser une partie de ses émotions et augmenter le stress positif. Il s’agit aussi de connaître ses limites, cela passe par une gestion mentale et une préparation afin notamment d’éviter la blessure, la hantise de tout athlète avant le début d’une compétition. La blessure arrive souvent à cause d’un stress poussé et une mauvaise coordination, il convient donc d’avoir une bonne récupération pour l’éviter », complète-il.

Optimiser l’état psychologique pour réaliser la meilleure performance

La préparation mentale permet d’accroître la motivation, la confiance, la concentration et l’agressivité. L’état psychologique d’un athlète va déterminer sa performance. Comme le souligne Pierre Grondin, « Il faut mettre en place un environnement spécifique, à la fois avant et après la compétition. Par exemple, je mets un fond sonore quand nous faisons la préparation car quand les athlètes seront à Madagascar, il y aura beaucoup de bruits dans le stade et cela ne doit pas perturber leur concentration ».

La préparation mentale doit permettre aux athlètes d’être au maximum de leurs possibilités et selon le karatéka 7e dan, « Cela est conditionné par la stabilité, l’état de base de l’athlète, son environnement de vie, ainsi que par l’apprentissage et la répétition. La performance c’est la confiance en soi, le calme, l’absence de tensions, une concentration rapide, la motivation, la mobilisation de l’énergie pour amener à augmenter son self contrôle afin d’avoir une bonne prise d’informations pour prendre la meilleure décision en un minimum de temps », assure-t-il. Il faut donc gérer ses émotions comme la colère, la joie, la douleur, la souffrance et surtout le stress. Car d’après Pierre Grondin, « Le stress est normal mais il doit être positif et non négatif car il peut entrainer une diminution de 30% des capacités, il convient alors de le maitriser pour mobiliser ses ressources. Mon rôle est de rendre l’athlète autonome en lui permettant de trouver les bons outils adaptés, car le physique et le mental sont indissociables ».

Aussi, pour cette conférence plusieurs sportifs et dirigeants de clubs étaient présents comme Ianis Toumbou Dani qui entraine les équipes 1 et 2 des basketteurs des Fuz’Ellipse de Cavani. « L’aspect mental est de plus en plus mis en valeur dans le sport car il a été sous-estimé, raconte-t-il. Cette conférence m’a permis de me conforter et de m’aiguiller dans ma manière de penser et d’agir avec ceux que je coach. C’est un regard différent avec des outils en plus, un bagage supplémentaire ». Concernant son pronostic pour notre équipe de basket aux Jeux des Îles, il est plutôt optimiste. « L’équipe des garçons est plutôt pas mal, ils sont dans une poule qui leur est favorable. Ils devraient arriver normalement en demi-finale. Ensuite, à partir de là, ça reste ouvert… ». Même s’il anticipe une finale La Réunion contre Madagascar.

Pour Madi Dayane, président du club de handball de Mtsapéré, cette conférence est « Une bonne initiative, nous sommes demandeur ! Le mental est important dans le sport. J’ai pu avoir des réponses concernant l’encadrement des jeunes et sur la gestion de certaines situations en rapport avec le contexte à Mayotte où des incidents avec le public et les supporters peuvent arriver rapidement lors de compétitions sportives. C’est un bon point, une aide importante », conclut-il.

B.J.