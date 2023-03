Ville de Tsingoni – AVIS D’ATTRIBUTION FOURNITURES

Ville de Tsingoni

Place Zoubert ADINANI

97680 Tsingoni

AVIS D’ATTRIBUTION

FOURNITURES

DIRECTIVE 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES

Ville de Tsingoni (976), Contact : Monsieur le Maire de TSINGONI, Place Zoubert ADINANI, 97680 Tsingoni, FRANCE. Courriel :

m.saidali@mairie-tsingoni.fr. Code NUTS : FRY50.

Adresse(s) internet :

Adresse principale :http://mairie-de-tsingoni.fr/

Adresse du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

Organisme de droit public

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE

Services généraux des administrations publiques

.

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) Intitulé : Acquisition d’équipements, réseaux informatiques et de ressources numériques pour les écoles élémentaires de la commune de Tsingoni

II.1.2) Code CPV principal

30200000

II.1.3) Type de marché

Fournitures

II.1.4) Description succincte

Le plan de relance présenté par le gouvernement qui vise à faire face à de nombreux enjeux économiques et sociaux causés par l’épidémie du covid-19, comporte un volet dédié à la transformation numérique de l’enseignement. Le socle numérique vise à généraliser le numérique éducatif et ainsi assurer la continuité pédagogique et administrative. Pour le gouvernement, ce dispositif consiste à favoriser : oL’équipement des écoles d’un socle numérique de base en termes de matériels et de réseaux informatiques ; oLes services

et ressources numériques ; oL’accompagnement à la prise en main des matériels, des services et des ressources numériques.

II.1.6) Informations sur les lots

Division en lots : oui

II.1.7) Valeur totale du marché

II.2) DESCRIPTION

LOT N° 1

II.2.1) Intitulé : Equipements numériques fixes et mobiles dans la classe

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

30200000

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY5

Lieu principal d’exécution : COMMUNE DE TSINGONI

II.2.4) Description des prestations

Un vidéoprojecteur fixe pour permettre de projet les écrans à partir des équipements informatiques de l’école.

Fixe, il doit être prêt à l’emploi afin que les enseignants les utilisent aisément. Il permet de projeter les écrans à partir des équipements informatiques des dotations de l’école.

Le vidéoprojecteur et l’écran sont positionnés de manière à bénéficier d’un maximum de luminosité et réduire autant que possible l’ombre portée.

Un PC portable pour permettre à l’enseignant d’accéder à Internet, d’exploiter les ressources et les services en ligne. Il pilote lepériphériques et les utilitaires ou services de la classe. Cet équipement doit être connectable au vidéoprojecteur.

Complémentairement à ces équipements de classe fixe, il convient de disposer d’équipements mobiles au sein de chaque école élémentaire :

– 140 tablettes tactiles, soit 35 tablettes par école.

II.2.5) Critères d’attribution

Prix

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires

L’exécutif a décidé de déclarer sans suite la procédure pour motif d’intérêt général. il faut reprendre en totalité les pièces du marché afin de laisser les opérateurs économiques de présenter des offres qui répondent aux attentes de la commune.

LOT N° 2

II.2.1) Intitulé : Acquisition d’un réseau informatique et accès internet

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

72700000

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY5

Lieu principal d’exécution : COMMUNE DE TSINGONI

II.2.4) Description des prestations

Une solution de réseau sans fil à base de bornes wifi compatibles et facilement connectables ou 1 point d’accès Wi-Fi, connectable à l’internet de l’école.

II.2.5) Critères d’attribution

Prix

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires

L’exécutif a décidé de déclarer sans suite la procédure pour motif d’intérêt général. il faut reprendre en totalité les pièces du marché afin de laisser les opérateurs économiques de présenter des offres qui répondent aux attentes de la commune.

LOT N° 3

II.2.1) Intitulé : Acquisition de ressources et services numériques et formations à leur utilisation

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

48190000

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY5

Lieu principal d’exécution : COMMUNE DE TSINGONI

II.2.4) Description des prestations

Pour que l’équipement numérique permette de conduire les activités d’apprentissage et donner aux élèves des éléments d’une culture numérique, il doit donner accès à des ressources et services et outils de base.

Ces ressources sont sélectionnées collégialement par les équipes éducatives en lien avec les corps d’inspection afin de faciliter leur appropriation par les élèves.

L’offre doit inclure un pack d’heures de formation par classe mobile pour le Directeur d’école et les enseignants pour le développement au quotidien des usages du numérique

II.2.5) Critères d’attribution

Prix

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires

L’exécutif a décidé de déclarer sans suite la procédure pour motif d’intérêt général. il faut reprendre en totalité les pièces du marché

.