Visite officielle : Deux journées marathons pour tenter d’apporter des solutions

Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, est arrivé ce samedi matin afin de passer son réveillon du Nouvel An à Mayotte, quatre mois seulement après sa dernière venue sur l’île. Une visite de suivi de dossiers tels qu’il l’avait alors exprimé. Si initialement, le ministre avait pris à nouveau rendez-vous avec le territoire à l’horizon d’octobre-novembre de cette année, c’est la date symbolique de la Saint-Sylvestre qui a été retenue.

Si la matinée de ce samedi a été réservée à un entretien avec le préfet de Mayotte, suivie d’une réunion de travail avec les services de l’Etat consacrée à la sécurité à Mayotte, l’après-midi est réservée à des entretiens avec le maire de Dzoudzi ainsi que celui de Ouangani. A 17 heures, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer participera à une démonstration en mer de l’utilisation d’un drone maritime à bord d’un intercepteur. Il passe la soirée de la Saint-Sylvestre aux côtés d’élus et des forces de sécurité intérieure mobilisés (police et gendarmerie nationale, douanes, sapeurs-pompiers, armées).

Dimanche 1er janvier, le ministre est attendu le matin au Commissariat de Mamoudzou afin de réaliser « une revue des troupes » et d’échanger avec les effectifs du RAID et du GIGN. Il prendra ensuite la direction de Bouéni afin d’aborder les risques liés aux changements climatiques à Mayotte. A 12h15, le ministre est attendu à Kani-Kéli pour une présentation de la stratégie de surveillance et de détection des kwassas. Il déjeunera ensuite à Mamoudzou avec le président du Conseil départemental avant un temps d’échange à 16 heures avec des représentants de la société civile.