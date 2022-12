Une délinquance en augmentation sur les 11 premiers mois de l’année 2022

Le rouge des indicateurs du baromètre mensuel de la délinquance à Mayotte cède une parcelle de terrain autrement plus significative au vert en ce qui concerne la comparaison entre le mois de novembre 2021 et novembre 2022. Le recul se fait timide pour la délinquance générale, avec une baisse de 0.10 %. La zone Gendarmerie a connu une diminution de 7.26 % des faits commis entre novembre 2021 et novembre 2022 (647 faits contre 600), tandis qu’en zone Police ces derniers ont progressé de 12.27 % atteignant 421 faits contre 375 un an plus tôt.

Des reculs enregistrés en zones Police et Gendarmerie

Les atteintes volontaires à l’intégrité physique sont en recul de 3.20 %. En zone Gendarmerie, la baisse enregistrée est de 3.97 % notamment avec la diminution de 16.67 % des faits de violences intrafamiliales. Pour la zone Police le recul enregistré est de 1.86% avec une baisse de 42.3 % des coups et blessures volontaires. Néanmoins, les violences infrafamiliales y ont augmenté de 78.57 % à l’instar des violences crapuleuses (+16.67%) et des menaces et chantages (+20%). Des proportions similaires sont également enregistrées en zone Gendarmerie avec respectivement + 21.15 % et + 17.14 %.

S’agissant des atteintes aux biens, la diminution enregistrée est de près de 15 % avec un recul davantage marqué en zone Police (-30.92 %) qu’en zone Gendarmerie (-6.38 %). Cependant, si dans le premier cas, les vols avec armes blanches ou par destination ainsi que les vols avec violence sans armes sont en baisse (respectivement – 20% et -12 %), en zone Police ces faits sont en hausse significative avec + 23.53 % et 17.65 %. Pour ce qui est de l’activité judiciaire, la comparaison de novembre 2021 par rapport à novembre 2022 permet de mettre en évidence une augmentation de 35 % des personnes écrouées. Toutefois, les mis en cause et les gardes à vue sont en baisse de 6.93 % et de 13.18 %.

Une délinquance en progression sur les 11 premiers mois de l’année 2022

La moyenne des 11 premiers de 2022 au regard des 11 premiers mois de 2021 met en évidence une augmentation de la délinquance générale avec 11.82 % de faits enregistrés en plus (984 contre 880). La hausse en zone Gendarmerie s’établit à près de 17 % ; pour la zone Police, elle s’élève à 4.24 %. Même constat au sujet des atteintes volontaires à l’intégrité physique en hausse de 12.50 %. Ainsi en zone Gendarmerie l’augmentation enregistrée s’établit à près de 17 %, avec notamment les faits de menaces et chantages ainsi que ceux des violences infrafamiliales dépassant la barre des 30 % d’augmentation.

Quant à la zone Police, le nombre d’atteintes volontaires à l’intégrité physique augmente de 4.62 %. Si les violences crapuleuses sont en recul de 8.33 %, les violences infrafamiliales sont en hausse de 37.50 %. Concernant les atteintes aux biens, ces derniers augmentent de 2.86 %. Si pour la zone Gendarmerie, la hausse des faits enregistrés s’établit à + 17.72 %, dont + 14.71% pour les vols avec armes blanches ou par destination et près de 17 % pour les vols avec violence sans armes, en zone Police le recul est de 20 %. En revanche, concernant l’activité judiciaire, le nombre de mis en cause, de garde à vue et de personnes écrouées est en hausse, respectivement de 25.86 %, 32.23 % et de 52.63 %.

A l’heure où le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer est en visite officielle dans le 101e département, le bilan de la délinquance à Mayotte entre indéniablement en résonance.

Pierre Mouysset