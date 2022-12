Quand les coupures d’électricité font disjoncter la distribution d’eau

Beaucoup de questions mais peu de réponses jusqu’alors sur la présente situation des coupures d’eau. La Mahoraise des Eaux, dans un communiqué publié ce jour, s’est exprimée sur la source première du dysfonctionnement des installations de production et de distribution d’eau. Elle est le résultat des « coupures et microcoupures électriques à répétition subies ces derniers jours » à l’instar de celles d’hier soir, survenue sur toute l’île. Elles perturbent en effet « considérablement le retour à une situation normale de la distribution d’eau telle que la mise en œuvre des tours d’eau avait réussi à mettre en place », explique la SMAE. Est-ce à dire pour autant que les tours d’eau sont une situation normale ?

Des désorganisations jusqu’à plus soif

En conséquence, poursuit le syndicat, « les équilibres au niveau des bassins d’alimentation sont très perturbés et malgré les coupures d’eau additives en plus du planning des tours d’eau », la SMAE ne parvient toujours pas « à stabiliser le fonctionnement des installations pour un retour à la normale ». Dès lors, abonde la Mahoraise des Eaux, « sans stabilité de l’alimentation électrique du réseau public, il n’y aura pas d’amélioration possible au niveau de la continuité de la distribution d’eau et la situation risque », met en garde le syndicat, « de se dégrader de jour en jour ».

Les installations de production et de distribution d’eau, précise la SMAE, « ne disposent pas toutes de secours par groupes électrogènes ». Néanmoins, si tel est le cas, le dimensionnement de ces appareils d’appoint « n’a pas vocation à suppléer l’énergie par le réseau public pendant des heures et des heures », renseigne le syndicat des eaux qui ajoute : « or ces derniers jours, des coupures dépassant largement la quinzaine d’heures ont été observées ».

Poursuite des perturbations

Compte tenu de la situation, la distribution de l’eau est également perturbée ce mercredi 28 décembre avec des secteurs sans eau tels que la commune de Mtsangamouji ou encore le village de Tsingoni. Sur le reste du territoire informe la SMAE, « la situation est moyenne à dégradée ». La recherche des équilibres rompus « nécessitent des coupures qui seront menées dans le courant de la journée » et ce, « avec le souci d’épargner les secteurs déjà fortement pénalisés durant ces dernières 72 heures », souligne la Mahoraise des Eaux.

Concernant les microcoupures d’électricité, EDM a indiqué hier dans un communiqué avoir déposé une plainte pour celles survenues le soir du réveillon de Noël. Contactée, la direction a confirmé qu’une autre plainte serait déposée pour les microcoupures survenues mardi soir. Ces dysfonctionnements surgissent alors qu’un mouvement social a été lancé la semaine dernière par les organisations syndicales CGT Mayotte et FO. Si la direction incrimine les grévistes qui « cherchent en effet à multiplier les courts-circuits pour créer un black-out », ces derniers s’en défendent en rejetant la responsabilité sur la fragilité du réseau.

Pierre Mouysset