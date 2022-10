Le nombre de demandeurs d’emploi à Mayotte en hausse de 7,4 % au 3e trimestre

Au 3e trimestre 2022, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A s’élève à 15 430, soit une hausse de + 7,9 % par rapport au 2e trimestre. Ainsi, + 1130 personnes sont venues gonfler cette catégorie. Sur un an, la croissance de cette catégorie atteint + 6 %. La préfecture informe que le nombre de personnes inscrites en catégorie B, ayant une activité réduite, s’établit à 1055. Une hausse de 14,1 % est donc à constater. Toutefois, concernant les demandeurs d’emplois de la catégorie C, une baisse de 3,9 % est enregistrée par rapport au trimestre précédent.

Toutes catégories confondues (A,B,C) le nombre de demandeurs d’emploi à Mayotte au 3e trimestre s’élève à 17 605 soit une hausse de 7,4 % sur un trimestre, avec + 1215 personnes. Sur un an, l’augmentation atteint 8,3 %.

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrit depuis plus de 1 an en légère baisse

La préfecture souligne que « la hausse est plus importante pour les femmes », toutes catégories confondues, avec + 8,2 % contre 5,8 % pour les hommes. Par ailleurs, le nombre de demandeurs d’emploi « âgés de moins de 25 ans, est en hausse de 6,3 % ». Même tendance pour les 25-49 ans, avec une augmentation de 8,5 % au 3e trimestre, et les plus de 50 ans avec + 4,2 %. Concernant les demandeurs d’emploi inscrits depuis plus de 1 an, la tendance est à la baisse avec – 0,1 % sur le 3e trimestre et – 9,6 % sur un an. A noter que désormais les chiffres de Mayotte tiennent « compte des variations saisonnières et des jours ouvrables » au même titre que pour toutes les régions métropolitaines et les autres départements d’outre-mer.

Au regard des autres départements d’outre-mer, Mayotte enregistre la plus forte hausse du nombre de demandeurs d’emploi sur le trimestre, la Guyane atteignant pour sa part + 0,8 %. La Guadeloupe, la Martinique et La Réunion ont vu le nombre de demandeurs d’emploi, toutes catégories confondues, réduire respectivement de -3,1%, -1,5% et -1,1%.