Le centre commercial de Combani, future locomotive économique

Plus de 5 mois après la pose de la première pierre, le centre commercial de Combani sort progressivement de terre. Lors de cette cérémonie symbolique en mai dernier, le maire de Tsingoni Mohamed Bacar n’avait pas manqué de faire part de sa fierté de constater, enfin, le début des travaux, au regard des « huit années de patience » qu’il aura fallu pour métamorphoser l’idée en chantier.

Le centre commercial attendu second semestre 2023

La construction du centre commercial Ylang Ylang constitue la première tranche de travaux formant le projet de développement économique de Combani. Sur près de 6800 mètres carrés, le bâtiment accueillera un Carrefour, un M. Bricolage et un C’Tam, « les principales locomotives du centre commercial », note Cédric Giraud, directeur développement chez CBo Territoria, entreprise porteuse du projet.

Outre ces moyennes surfaces, dix-sept autres boutiques composeront la galerie marchande du site. « La commercialisation de ces surfaces avance très bien car nous sommes d’ores et déjà à 83% de commercialisation », informe le directeur. Sachant que la livraison est prévue dans le courant du second semestre de l’année 2023, la marge semble suffisante afin d’atteindre les 100 % d’ici la fin des travaux. Certes, s’il y a encore une saison des pluies à venir, à l’heure actuelle, « il n’y a pas de gros retard qui remettent en cause la livraison », informe Cédric Giraud. Mais le projet de développement économique de Combani ne s’arrête pas à la sortie de terre de ce centre commercial, d’autres constructions sont prévues à l’agenda.

De nombreux autres projets en perspective sur le site

« Sur la deuxième tranche de travaux, nous développons des opérations tertiaires », souligne le directeur développement. Pôle emploi va ainsi bénéficier d’un bâtiment de 1130 m² dont les travaux ont commencé le mois dernier. La livraison est attendue en mai 2024. Par ailleurs, 2100 m² de bureaux sortiront de terre à l’horizon 2024/2025. Mais pour l’heure, « le permis de construire est en cours d’instruction », renseigne Cédric Giraud. Enfin, toujours sur cette deuxième tranche, deux autres bâtiments sont également prévus dont « un retail park de 1500 m² » et un autre d’une superficie de 2500 m² dont l’objectif est notamment l’accueil « de services médicaux » ainsi que « d’un laboratoire d’analyses médicales ». Une démarche qui semble entrer en résonance avec le projet de construction du futur hôpital de l’île toujours sur le village de Combani.

Désengorger Mamoudzou en équilibrant le territoire

L’ambition est de taille car la volonté première est bel et bien de constituer un pôle d’équilibre de l’activité économique en dehors de Mamoudzou afin de désengorger la ville. A ce titre, note Cédric Giraud, « notre conviction, c’est qu’énormément d’activités se concentrent à Kaweni. Nous pensons que l’intérêt, pour les employés comme pour les chefs d’entreprise, c’est d’avoir des collaborateurs qui plutôt que de passer du temps dans leur véhicule passent du temps au bureau ou avec leur famille ».

Une situation permettant certes d’améliorer l’équilibre vie professionnelle, vie privée, mais aussi de créer des emplois et pourquoi pas « de pacifier les rivalités entre village de la commune en créant de la formation et du développement économique ». Pour y parvenir, et afin que les futurs employeurs puissent embaucher un personnel formé, CBo territoria sert d’intermédiaire pour faire remonter les besoins de formation auprès, notamment de Pôle Emploi, du Régiment du Service Militaire Adapté ainsi que la ville de Tsingoni. Autant de parties prenantes, qui par leurs actions concertées, permettront de faire battre un nouveau cœur économique.

Pierre Mouysset