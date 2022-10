AVIS DE CONSTITION SAS MADA MAY

AVIS DE CONSTITION

Suivant acte sous seing privé en date du 12 septembre 2022 à Koungou, il a été constitué une société par actions simplifiées dont les caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : SAS MADA MAY

Capital : 100 € divisé en 100 parts de 1 euro libérées en totalité

Siège social : 7 RESIDENCE AZULI – TANARAKI – 97600 KOUNGOU

Objet : La fabrication de caisses en bois et de palettes et plus généralement tous types de meubles en bois

Durée : 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Président : Monsieur EPINARD Michael

La société sera immatriculée au RCS de Mamoudzou