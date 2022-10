6ème édition du Street Dancers Show : ranimer la flamme à la croisée des styles de danse

Hip hop, coupé-décalé, danse contemporaine, traditionnelle, afro… Les styles de danse seront multiples parmi la vingtaine de groupes prêts à enflammer la scène ce samedi, lors d’une sixième édition attendue du Street Dancers Show.

« L’objectif c’était de s’ouvrir à d’autres disciplines de la danse » commente Sophie Huvet, présidente de l’association bien connue Hip Hop Evolution (HHE), à l’origine de l’évènement. Rencontrer et accompagner les jeunes talents de Mayotte, c’est bien là l’une des visée d’HHE. Mais avec les années Covid, les tournées historiques dans les différentes communes n’ont pu se tenir. Néanmoins, via la communication également portée par les communes et acteurs du territoire, 18 groupes ont pu s’inscrire au show, soit 98 jeunes danseurs et danseuses de Mayotte (entre 7 et 20 ans), lesquels proposeront des shows chorégraphiques de 3 à 5 minutes chacun, devant un jury.

« Pour nous c’est une vraie flamme qui reprend » commente Sophie Huvet. Et pour preuve : plus de la moitié des participants sont de nouveaux groupes ou pratiquants, et pour HHE « ce sont des nouveaux pratiquants qu’on va pouvoir accompagner et faire connaître dans leurs pratiques, et pourquoi pas pour certains, proposer certains parcours structurants ». Une façon d’identifier les talents, pour les accompagner au mieux et les intégrer dans différents projets, les amener à rencontrer d’autres artistes lors de leur visite sur le territoire…

Au-delà, l’évènement permet également de réunir les grandes familles de la danse : « la danse est très cloisonnée à Mayotte » explique la présidente d’HHE. « Il n’y a pas de scène pour se réunir, pas de possibilité pour se rencontrer et travailler ensemble, créer des choses ensemble… Pour nous c’était important que les familles de la danse se réunissent au travers de tout ça ».

Voilà qui promet du spectacle.

Mathieu Janvier