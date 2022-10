Deuxième édition du festival éco musical Yes Ko Green ce samedi 

« Ce n’est pas un festival classique, mais un éco-festival musical » tient à préciser Gilles Chavaunaud, président de l’association Yes We Cannette, à l’origine de l’évènement. « Pour nous l’essentiel c’est d’avoir un lieu où tout le public, toutes les personnes qui habitent Mayotte peuvent œuvrer d’une façon ou d’une autre pour le développement durable ».

Une initiative ludique et familiale, qui saura ravir petits et grands. Aux jeux pour enfants, village artisanal et nombreux concerts s’ajouteront des tables rondes participatives où tout le monde pourra apporter sa contribution.

D’ailleurs, si l’accès au festival est entièrement gratuit, chaque visiteur devra s’acquitter d’une question pour franchir les portes, question qui sera ensuite posée lors des tables rondes, afin d’alimenter les débats. » Cela permettra à tout un chacun qui rentrera dans le festival de s’immiscer » reprend le président. « On ne part pas d’un prérequis, on ne cherche pas un résultat, on se dit que chacun accapare un petit bout de la réflexion ».

Le festival, au-delà de sa dimension ludique, revêt un intérêt particulier selon Gilles Chavanaud: « il regroupe à la fois des associations environnementales, et toutes les structures qui œuvrent dans le social ». Et les nombreux acteurs de l’île ont apparemment répondu présent.

Stands associatifs éco-ludiques, promotion de l’artisanat et des artistes locaux (Latheral)… Autant de festivités pour une deuxième édition qui promet distraction et réflexion : « c’est certainement le meilleur moyen au cours de ce type de festival d’apprendre les bons gestes, de faire attention à l’autre et son respect » conclue le président de Yes We Can Nette. Une initiative à saluer dans le 101ème département.

Mathieu Janvier