La scène locale mahoraise à l’honneur lors du Festival de Mayotte du 19 au 22 octobre

La troisième édition du Festival de Mayotte se déroulera du 19 au 22 octobre prochain, organisée par l’Office culturel du département. L’occasion de mettre la scène locale à l’honneur avec, aux côtés des têtes d’affiches, des artistes mahorais.

Le public pourra ainsi découvrir Lathéral, artiste mahorais engagé et défenseur des rythmes traditionnels en live le mercredi 19 octobre 2022 sur le parking du marché couvert.

Le vendredi 21 octobre, c’est Baco, de son prénom Mourchid qui signifie « Chanteur annonceur » qui se produira sur le même lieu, avec la voix de Mayotte.

Le festival comptera aussi Bodo, Terell Elymoor et autres artistes talentueux, à l’occasion de concerts s’inscrivant dans « la volonté affichée de la collectivité de

mettre en valeur et de promouvoir les arts et traditions mahoraises (inscription du

mawlida shenge au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco…) ». Une troisième édition qui s’annonce prometteuse, et où le public mahorais est attendu nombre.

Retrouvez les temps forts du festival :