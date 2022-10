Transport du pont de secours de Dzoumogné : stationnement interdit le long de l’itinéraire de ce dimanche 16 h à mardi 4 h

Depuis le port de Longoni où il a été déchargé jeudi dernier, le transport du viaduc démontable métallique (VMD) destiné à remplacer l’actuel pont de Dzoumogné aura lieu entre le lundi 10 octobre 20h et le mardi 11 octobre 4h. Une fois sur place, l’installation de l’infrastructure sur ses nouveaux appuis se déroulera en trois phases successives.

Ainsi, de 7h à 9h, l’opération de grutage permettra de déposer l’ouvrage sur des appuis provisoires de lançage. Une fois cette manœuvre réalisée, le lançage du pont par transfert sur les rouleaux d’appuis provisoires s’étendra de 9h à 13h. Enfin, à partir de 13h, le VMD après grutage sera déposé sur ses appuis définitifs.

Un essai à blanc dès ce dimanche 9 octobre

Afin de préparer au mieux le transport de l’ouvrage, un essai à blanc avec remorque sera réalisé au préalable ce dimanche 9 octobre 20h jusqu’à lundi 10 octobre 2h. D’une longueur supérieure à 35 mètres et d’une largeur de près de 4 mètres, le convoi exceptionnel empruntera dans un premier temps la RD 19 puis la RN 1 traversant successivement les villages de Longoni et Bouyouni.

Dans l’optique d’assurer le passage du convoi, qu’il s’agisse des phases d’essai et de convoyage, la circulation sera régulée en temps réel par la DEAL afin de prémunir toute interruption prolongée. Néanmoins, pour assurer au mieux la sécurité du transport et des automobilistes, le stationnement sur l’ensemble de l’itinéraire est interdit de part et d’autre de la voie de ce dimanche 9 octobre 16h au mardi 11 octobre 4h.