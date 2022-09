Le dispositif « Déchets’tri mobile » s’arrête à Chirongui ce samedi 1er octobre de 8h à 14h

La commune de Chirongui accueille ce premier samedi du mois d’octobre, de 8h à 14h sur le parking du terrain de foot de Malamani, le dispositif tournant de « Déchets’tri mobile » . Mis en place par la Communauté de communes du Sud de Mayotte ainsi que ses partenaires du Sidevam 976, Ecosystem, cette action permet aux particuliers de pouvoir évacuer aussi bien leurs appareils électroniques et électroménagers que les encombrants, les ferrailles ou encore les déchets verts à l’attention des filières de valorisation et de traitement des déchets.

La CC Sud dans son communiqué met en garde les usagers qu’aucun ramassage ne sera possible après 14 h. En outre, les « déchets des professionnels, déchets ménagers collectés en bacs ou en apport volontaire » et les « pneus, bouteilles de gaz, déchets d’activité de soin, gravats et déchets spéciaux » ne sont pas acceptés.

L’intercommunalité reste disponible pour tout renseignement complémentaire à l’adresse suivante : environnement@ccsud.yt