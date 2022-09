Ralentissement de l’inflation en août sous l’effet du recul des prix de l’énergie

Le dernier bulletin de l’INSEE rapporte un petit 0,1% d’augmentation des prix en août. Pas loin d’une baisse donc, mais c’était sans compter les produits alimentaires dont les prix prennent 0,7%, notamment les oeufs.

Les prix à la consommation augmentent de 0,1 % en août, par rapport à juillet 2022 à Mayotte.

Comme quasiment chaque mois, les prix de l’alimentaire tirent la tendance vers le haut, avec + 0,7 %, comme en juillet. La hausse concerne particulièrement les œufs et produits laitiers, + 3,3 %, les produits frais, + 1,3 %, les viandes et volailles, + 0,9 %, et les produits céréaliers, + 0,3 %. À l’inverse, on assiste à une baisse des prix des boissons alcoolisées, – 1,8 % et des « autres produits alimentaires », – 0,3 %.

Dans les services, les prix augmentent de 0,5 %, moins qu’en juillet (+ 2,4 %). La hausse est portée d’une part par les prix des services liés au logement (+ 1,7 %), et d’autre part par celle des prix dans la restauration qui se poursuit (+ 1,8 %). Il en va de même pour les « autres services », hôtellerie, loisirs et culture, etc., (+ 0,2 %).

Les prix des produits manufacturés augmentent légèrement (+ 0,1 %, après + 0,2 % le mois précédent). La hausse concerne en particulier les meubles (+ 1,1 %), l’habillement et chaussures (+ 0,2 %) et les autres articles d’équipement du ménage (+ 0,1 %). En revanche, les prix de la papeterie (- 0,9 %) et des appareils ménagers (- 0,6 %) reculent.

À l’inverse, les prix de l’énergie reculent (- 3,4 %), sous l’effet du ralentissement des prix des produits pétroliers. Le prix de la bouteille de gaz reste stable en juillet et en août.

Le prix du tabac reste stable également.