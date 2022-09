Rencontre avec E. Macron : « Un chemin se dessine… », pour Mansour Kamardine

Les élus mahorais dans leur ensemble sont satisfaits de leurs échanges en direct avec le président de la République dans le cadre de la rencontre tenue ce 7 septembre l’Elysée. Bien sûr, chaque élu ultramarin défend son territoire, mais un consensus s’est dégagé sur une prise en compte insuffisante des spécificités de ces territoires, qui ont malgré tout choisi le statut de département de la République.

Le chef de l’Etat souhaite mettre en œuvre dès 2023 une feuille de route pour l’Outremer « tournée vers l’atteinte de résultats à travers des objectifs concrets pour les populations de nos territoires », selon Mansour Kamardine, qui espère une loi-programme propre à chaque territoire. Mayotte a donné le « LA » sur la nécessaire co-construction avec les élus locaux de sa rédaction…

Le député mahorais qui a toujours mis en avant le domaine régalien, se réjouit de l’élaboration par la Première ministre, à la demande du président, d’un « cadre d’action spécifique et des dispositions législatives adaptées à Mayotte concernant l’immigration, la sécurité, la nationalité, pour tenir compte des graves difficultés du territoire ». Avec Estelle Youssouffa, il a demandé un renforcement de la Marine nationale à Mayotte, notamment d’un des patrouilleurs affectés à La Réunion.

Dans le même esprit qu’une recentralisation du ministère des outre-mer à l’Intérieur, Mansour Kamardine a également invité le président de la République à gérer lui-même et en direct les outre-mer. Et bien que ce dernier soit accusé de travers « jupitérien ». Une demande qui peut s’expliquer par la pollution des informations avant d’arriver aux oreilles présidentielles, et qui pourrait engendrer des décisions décalées…

« Au sortir de la réception, ma conviction est qu’un chemin se dessine pour répondre à la situation des territoires ultramarins si stratégiques pour le rayonnement mondial de la France et aux attentes des français d’outre-mer », conclut le député.

A.P-L.