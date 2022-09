Première pierre du stade municipal de Tsoundzou, étape supplémentaire vers les Jeux des Îles

L’excellence sportive chère à la mandature d’Ambdilwahedou Soumaila a été de nouveau mise à l’honneur. Déjà, le 19 août dernier, lors de la première édition des Journées du vivre ensemble, le premier édile de Mamoudzou avait participé à l’inauguration de l’école municipale de l’excellence sportive. Désormais avec la pose « hautement symbolique » de cette première pierre du stade municipal de Tsoundzou, l’excellence sportive se matérialise encore davantage dans le paysage de la commune.

Un chantier basé sur la confiance

« Un parfum d’aventure » dont la réalisation démontre la volonté de la commune de mener à bout ce chantier malgré, « les difficultés à construire ce projet ». Une réussite rendue possible, selon le premier édile, par l’engagement des entreprises « dans le contrat de confiance portant sur le délai de livraison » de l’équipement. Interrogé en avril dernier, il avait alors indiqué que ce chantier allait être « basé sur un élément, la confiance. La confiance des partenaires, des gens qui nous regardent » ; un moyen de dissiper le spectre du fiasco du stade de Cavani de ses prédecesseurs.

D’un montant global estimé de vingt et un millions d’euros cette nouvelle infrastructure, dont la livraison est attendue en 2024, « répond aux normes de football de niveau 3, aux normes de rugby de niveau 2 et permettra la tenue de compétitions d’athlétisme au niveau interrégional », s’est exprimé Ambdilwahedou Soumaila. Le futur parking de 200 places accueillera les bus ainsi que les véhicules des supporters et autres spectateurs.

Ces derniers pourront alors prendre place dans la tribune, d’une capacité de 2000 personnes. Cet équipement renforce l’ancrage de Mamoudzou « dans l’air du temps » tout en faisant le pont avec les champions sportifs mahorais d’hier. « Lors de son inauguration en 2024, le stade portera le nom de Mohamed El Haddad « Zen » , grande figure du sport », a fait savoir le maire de la commune.

Renforcer la crédibilité et la légitimité de la candidature aux Jeux des Iles

S’inscrivant dans le cadre du « Projet de Ville Mamoudzou 2030 », cette infrastructure entend répondre, selon le président de la Communauté d’Agglomération Dembéni-Mamoudzou (CADEMA), « aux enjeux liés à la jeunesse, à l’éducation » tout en participant au « rayonnement de Mayotte au travers des Jeux des Îles ». Des propos corroborés par le président du Conseil départemental, Ben Issa Ousseni pour qui cet équipement offre « à la jeunesse mahoraise un équipement digne de ce nom » ainsi que « de la crédibilité et de la légitimité à la candidature de Mayotte aux Jeux des Îles 2027 ». Si le stade n’accueillera pas de compétitions, il n’en sera pas moins une infrastructure capitale afin d’assurer l’entraînement des athlètes.

Cette cérémonie symbolique a également été l’occasion pour le président du Conseil départemental de « dire à la Ligue mahoraise de football de réhabiliter la coupe de Mayotte », dès la saison prochaine avec pour dénomination, la Coupe du Département. Une compétition dont l’équipe vainqueur se verra, entre autres, récompensée par le Conseil départemental. Cette matinée semble donc avoir enclenché une dynamique sportive nouvelle aux abords d’un édifice symbolisant les valeurs de la République, « liberté dans l’apprentissage des règles, égalité sur le terrain, et fraternité dans le sport et dans la vie ».

Pierre Mouysset