Voile pour tous le 4 septembre avec les portes ouvertes de Mayvoile

Le club est désormais bien ancré sur sa base du Sud de Sada. On y retrouve la convivialité et la communauté des gens de mer qui ont un objectif, se sentir bien sur l’eau.

La journée portes-ouvertes du dimanche 4 septembre commencera à 10h, et permettra aux novices de profiter gratuitement d’un baptême de voile. Le club May voile possède maintenant une flotte de catamaran pour enfants (dès 8 ans) et adultes (pas d’âge limite !), de planches à voile, de Multimono (dériveur collectif), mais aussi de kayaks et de paddle qui seront eux en location.

Un service snack sera proposé et pour ceux qui veulent poursuivre l’expérience unique de la voile, il sera possible de s’inscrire pour l’année à venir.

Le club est ouvert à l’année, du mercredi au dimanche, animé par son moniteur Thomas Maiche. Des cours sont dispensés pour les enfants les mercredi et vendredi après-midi, et pour les adultes les samedis et dimanches.

Pour les plus aguerris, il est possible de louer les supports en semaine. Des stages sont aussi proposés pendant les vacances.

A.P-L.