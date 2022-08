Semaine mondiale de l’allaitement maternel : les actions de sensibilisations se poursuivent à Mayotte

Dans le cadre de la semaine mondiale de l’allaitement maternel du 1er au 7 août, le Réseau Périnatal de Mayotte (REPEMA) poursuit ces actions de sensibilisations et d’informations. Des ateliers d’allaitement maternel sont ainsi prévus à Kani Bé, autour de l’antenne mobile, ce jeudi 4 août de 9h à 11h30 et le vendredi 5 août au centre de protection maternelle et infantile de Bandrélé de 8h à 10h. S’ensuivra le vernissage de l’exposition photo sur l’allaitement maternel au sein des locaux de la PMI. Le samedi 6 août, un stand de sensibilisation et d’information sera installé au Jumbo score avec de nombreuses animations (jeu concours et lots à gagner).

Un sevrage précoce de l’allaitement maternel

Ces actions de sensibilisations et d’informations organisées par le REPEMA, en partenariat avec le Centre Hospitalier de Mayotte, la PMI et les professionnels libéraux entendent rappeler les bienfaits de l’allaitement maternel tout en encourageant les mamans à allaiter sur le long terme. En effet, d’après le REPEMA, « alors qu’il est recommandé d’allaiter son bébé de façon exclusive jusqu’à 6 mois pour favoriser son bon développement, on constate un sevrage trop précoce à Mayotte ». L’allaitement exclusif souligne le REPEMA est « souvent délaissé dès les premières semaines de l’enfant » en raison de l’utilisation de « lait industriel qui est perçu à tort comme moderne et donc meilleur que le lait maternel ».