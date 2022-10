Insee : la mortalité en 2022 en France toujours supérieure à l’année de référence 2019

A la date du 22 juillet, l’Insee a revu à la hausse de 0,6 % le nombre de décès depuis le 1 er janvier 2022. L’écart par rapport à la même période en 2019 s’établit désormais à + 7.1 % avec 20 034 décès en plus. Néanmoins l’Insee précise que « ce nombre est encore provisoire et sera révisé à la hausse dans les prochaines semaines » avant d’ajouter que pour suivre l’évolution de la mortalité en 2022, l’institut a privilégié« la comparaison avec l’année 2019, année sans épidémie Covid-19 ».

Le nombre de décès par jour en 2022 diminue

Entre le 1er janvier et le 11 juillet de cette année, l’Insee informe que « les décès toutes causes confondues sont moins nombreux qu’à la même période en 2021 ». Avec 4 101 décès en moins, la situation est davantage proche de celle de 2020. Selon les données provisoires du 22 juillet, l’Insee indique que « sur la période allant du 1er mai au 11 juillet, le nombre de décès en 2022 est légèrement inférieur à celui de 2021 (- 0,7 %) et supérieur à celui de 2020 (+ 2,6 %) ou de 2019 (+ 2,0 %) ». Toujours selon ses mêmes données provisoires, le nombre de décès moyen par jour en 2022 continue de diminuer passant de 1870 en avril à 1580 en juin.

Une hausse importante dans les départements d’outre-mer

Concernant les départements d’outre-mer, entre 2019 et 2022 sur la période allant du 1er janvier au 11 juillet, l’Insee constate « une hausse très importante de la mortalité » avec + 24 %.

Cette augmentation touche particulièrement La Réunion avec + 35 %. Il s’agit du département français ayant la plus forte hausse du nombre de décès. Dans le détail, toujours selon l’institut, « cette hausse s’élève à + 62 % en janvier, + 48 % en février, + 25 % en mars, + 33 % en avril, + 29 % en mai et + 16 % sur la période allant du 1er juin au 11 juillet ».

A contrario la Guyane ne connaît une hausse du nombre de décès plus mesuré avec + 9 %. A Mayotte, « le nombre de décès enregistrés du 1er janvier au 11 juillet 2022 est supérieur de 20 % à celui constaté sur la même période de 2019 ».

Pierre Mouysset