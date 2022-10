Séminaire des élus : « On se bat ensemble, il y a une véritable prise de conscience générale »

« Une volonté commune de tous les élus locaux, maires, parlementaires de travailler ensemble pour le territoire. On se bat ensemble, il y a une véritable prise de conscience générale ». Les propos de Mohamed Moindjie, directeur de l’Association des Maires (AMF) de Mayotte, sont révélateurs de l’ambiance de travail au cours du séminaire de ce samedi. Dans la perspective de la visioconférence prévue aujourd’hui à 15 h, heure de Mayotte, avec la délégation outre-mer de l’AMF, le président de l’AMF du 101e département, à son initiative, a réuni les élus dans l’urgence pour préparer au mieux cette rencontre.

Anticiper sur le contenu du projet de loi de finances 2023

« L’AMF nous a demandé de réagir vite dans le cadre du projet de loi de finances 2023 qui va arriver en septembre », explique Mohamed Moindjie. Si pour l’heure, le contenu de cette loi n’est pas connu, les élus ont préféré anticiper, en se basant sur celui de 2022, afin de rédiger une dizaine d’amendements, pour la plupart dans leur entièreté. Ainsi, la présence du sénateur Thani, du député Mansour Kamardin ou encore la collaboratrice de Estelle Youssouffa a été appréciée dans la mesure où ce sont les parlementaires qui sont en mesure de porter ces amendements.

Afin de défendre les intérêts de Mayotte, la stratégie d’ensemble du projet de loi finances 2023 repose sur 3 axes : accroitre les ressources financières des collectivités mahoraises, rechercher une cohérence avec des demandes prioritaires de l’Association des Maires de Mayotte sur les thématiques de vulnérabilité du territoire, développement économique, pouvoir d’achat et égalité sociale, ainsi que mobiliser les instances et les acteurs de façon coordonnée, efficace et unitaire.

« Nous allons travailler avec la commission des finances de l’AMF dans le cadre de la délégation outre-mer. Soit les amendements seront portés par les parlementaires soit à travers le réseau de l’AMF. On va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire valoir les intérêts de Mayotte et des outre-mer », précise Mohamed Moindjie. Qu’il s’agisse du relais parlementaire ou du réseau de l’AMF, tout sera mis en œuvre

pour faire prendre conscience au cabinet des ministères que les problématiques des outre-mer sont spécifiques vis-à-vis de la métropole mais aussi entre les départements eux-mêmes.

Projet de loi pouvoir d’achat et IRCANTEC

Le séminaire a également abordé le projet de loi Pouvoir d’achat sur lequel les débats ont déjà débuté à l’Assemblée nationale. Les élus se sont mis d’accord, au regard du compte rendu, du « dépôt d’amendements concernant l’alignement à Mayotte des prestations sociales non contributives (APL, RSA, minimum vieillesse) ». En outre, « il est souhaité que la liste du bouclier qualité prix soit révisé et que le contrôle des prix soit mieux assuré par un observatoire des marges et des revenus à rendre plus actif à Mayotte ». Les discussions se sont achevées avec l’absence de retraite complémentaire pour les contractuels de la fonction publique (IRCANTEC). Les élus ont pointé que « cette situation pénalise les contractuels et rend les collectivités locales moins attractives pour ces profils ».

Pierre Mouysset