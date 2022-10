Label Club Engagé, deux clubs de rugby mahorais lauréats pour la première édition

« Une labellisation qui met en valeur les clubs et qui montre que le rugby existe aussi à Mayotte ». Frédéric Gobin, conseiller technique de club au comité de Mayotte n’a pas manqué de faire part de sa fierté au regard des deux clubs de l’île retenus dans le cadre du « Label Club Engagé ». Pour sa première année de lancement, la Fédération Française de Rugby entend « mobiliser les clubs œuvrant pour un rugby novateur, inclusif, convivial et créateur de liens » tout en faisant connaître « l’engagement des clubs et leurs actions sur les territoires ».

Découvrir le rugby au travers de ses valeurs

Sur les 254 candidatures au niveau national reçues, la FFR a retenu 220 clubs parmi lesquels ceux du RC Mamoudzou et du Desperados. « A travers cette labellisation, il s’agit de valoriser une certaine idée du rugby et de la place du rugby dans la société française », explique Frédéric Gobin ; l’objectif étant « que les clubs accompagnent les jeunes en dehors du rugby » tout en faisant découvrir ce sport au travers de ses valeurs d’engagement et de solidarité. Une stratégie qui n’est « pas forcément en lien avec la future coupe du monde de rugby. L’accent n’est pas mis sur la compétition mais sur les liens sociaux », clarifie Frédéric Gobin.

Cinq piliers d’actions sociales et environnementales

Pour y parvenir, le label repose sur cinq piliers : l’inclusion, la citoyenneté, la santé bien-être, l’éducation, la transition écologique. « Le pilier social se sont les actions envers les jeunes pour les accompagner par exemple dans leur devoir, les aider à trouver des solutions en cas de soucis financiers ou matériel en les accompagnants auprès des services sociaux pour trouver des solutions », illustre le conseiller technique. Valoriser les valeurs de ce sport sur le terrain et en dehors, c’est tout l’enjeu de ce label. Autre exemple,

sur l’aspect de l’écologie, « des actions mises en place pour le ramassage d’ordures sur les plages sont organisées. Il s’agit de leur faire prendre conscience de l’importance de prendre soin de l’endroit où l’on se trouve », informe Frédéric Gobin.

Valoriser le rugby à Mayotte

Pour bénéficier de ce label, les actions menées par les clubs devaient exister depuis au moins deux ans en amont. « Ce sont des choses qu’ils faisaient déjà sans savoir qu’un jour ils seraient en mesure de postuler pour faire reconnaître leur engagement », souligne le conseiller technique. Une aubaine pour les deux clubs mais aussi pour la pratique, en général, du rugby à Mayotte. A ce jour, 750 licenciés sont répertoriés à Mayotte dans les 11 clubs que compte l’île, le label entend mettre en lumière ce sport dans le 101e département.

Pierre Mouysset