Fête nationale à Mayotte, cultiver l’étincelle républicaine

Sous le soleil de Mayotte, l’unité républicaine a resplendi lors du traditionnel défilé des troupes sur l’avenue Andriantsouli à Mamoudzou. Ce 14-juillet entendait insuffler un message d’unité et de persévérance en mettant à l’honneur la force de volonté des Français. En gage de cette ténacité, les élus du territoire étaient présents aux côtés du Préfet de Mayotte.

Fierté et solennité au moment du traditionnel défilé

Bien plus qu’une célébration du lien armée –Nation, ce défilé a véhiculé un véritable esprit de concorde au regard de la population venue en nombre assister à l’événement. Une communion républicaine dans laquelle les différences sont sublimées et où les valeurs communes rayonnent sans faillir. Un moment de transmission républicain, de partage générationnel où se forgent les espérances de demain.

« Une très belle démonstration des forces militaires mais aussi au-delà avec la présence de la police, de l’administration pénitentiaire », s’est félicité le préfet de Mayotte. Un sentiment également partagé par Axel Girard pour qui « ce défilé est une grande satisfaction, tout à fait positif dans le respect des règlements militaires ».

Au total, près de 500 participants ont foulé du pied l’avenue Andriantsouli qu’il s’agisse, de la Gendarmerie

nationale, du Détachement de Légion Etrangère de Mayotte, de la police nationale et municipale ou encore le Régiment du Service militaire Adapté de Mayotte. L’édition 2022 de ce défilé a réintroduit la composante motorisée avec pas moins d’une trentaine de véhicules du Service Départemental d’Incendie et de Secours, du DLEM, de la gendarmerie nationale ou encore de la police. Si les spectateurs étaient nombreux, les volontaires du Service National Universel ne sont pas

passés inaperçus aux yeux des officiels. « La présence des jeunes du SNU est une très bonne chose, c’est bien que la jeunesse soit impliquée », a commenté le délégué du gouvernement.

Une célébration républicaine qui s’est poursuivie tout au long de la journée

Les festivités se sont poursuivies à la MJC de Mamoudzou avec la Cérémonie républicaine au cours de laquelle plusieurs temps forts se sont déroulés. Le premier édile de Mamoudzou, le Préfet de Mayotte, le

de l’Association des Maires de Mayotte, la 2e vice-présidente du Conseil Départemental, et la maire du conseil municipal des jeunes de Mamoudzou ont chacun allumé une torche symbolisant l’engagement fort et l’unité nécessaire pour mener à bien des politiques publiques concertées et efficientes pour le territoire.

Une cérémonie également marquée par la passation du drapeau des polices municipales de Mayotte au maire d’Acoua qui le conservera pendant un an. Thierry Suquet a décerné pour sa part la médaille d’honneur pour acte de courage et de dévouement à Routoubati Ali Djoumo pour avoir permis de sauver la vie d’un enfant. Une journée de célébration de la République et de ses valeurs qui s’est clôturée par le feu d’artifice tiré depuis le front de mer du chef-lieu.

Pierre Mouysset