Accident doublement mortel de scooter cette nuit à Kawéni

Deux jeunes hommes entre 20 et 30 ans, alcoolisés selon des témoignages de clients du Barakili où ils se trouvaient auparavant, heurtaient violemment le terre-plein du milieu de la route, face au centre Kinga. Le contrôle du véhicule aurait ainsi été perdu par le conducteur, provoquant la chute des deux hommes. La police municipale de Mamoudzou, arrivée par hasard et parmi les premiers sur les lieux, découvrait alors les deux victimes positionnées en position latérale de sécurité par les quelques témoins de l’accident.

Selon ces derniers, les pompiers arrivaient alors quelques 20 à 25 minutes après les faits sur les lieux de l’accident, en même temps qu’une infirmière en réanimation natale et son amie sage-femme, sortant toutes deux du Zen Eat. Une intervention admirable de ces deux jeunes femmes, Thida et Coralie, qui prenaient alors les choses en main, accompagnant les pompiers en attente des médecins du SMUR. Ils tentèrent tous longuement de réanimer le jeune homme probablement passager du véhicule, lequel ne portait vraisemblablement pas de casque au moment de l’accident.

A l’arrivée du SMUR, l’autre jeune, certainement le conducteur, qui lui portait un casque était intubé, souffrant apparemment d’un pneumothorax. Quelques temps après que le décès de la première victime soit déclaré, l’état de l’autre accidenté parvenait à être stabilisé. Mais quelques heures plus tard, on apprenait qu’il était en arrêt cardiaque, et avait peu de chances de s’en sortir. Son décès a été confirmé par la suite par la police nationale.

Un accident d’une violence inouïe, une fois encore contre un terre-plein central de Kawéni dont les pancartes de signalisation cèdent lors des passages des véhicules de secours lors des embouteillages en journée. Un drame qui n’est pas sans rappeler les dangers de l’alcool au volant, et qui pourrait présager d’une augmentation des contrôles d’alcoolémie sur les routes de l’île au lagon…