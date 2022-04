Les étudiantes de Vatel la tête dans les étoiles

La première promotion de l’école hôtelière Vatel à Mayotte est partie pour poursuivre sa formation dans des établissements prestigieux en métropole.

Depuis le début de l’année scolaire, les élèves ayant intégré à Mayotte la petite dernière école Vatel à s’implanter sur le territoire national, alternent entre cours théoriques et pratiques dans les hôtels et restaurants de l’île. Le diplôme de Bachelor Manager en Hôtellerie Internationale s’effectue sur trois années, et exige qu’à chaque fin d’année les élèves fassent des stages dans des établissements de haut standing soit au niveau local, national voire international.

C’est pourquoi ce 6 avril 2022, ils se sont envolés vers des 4 et 5 étoiles, “pour mieux appréhender le service de haut niveau”, indique la direction de l’établissement.

Trois établissements accueillent les étudiants : le Novotel de Clermont-Ferrand, un 4 étoiles du groupe Accor, le château de la Gaude, un 5 étoiles situé dans un domaine de prestige au cœur d’Aix-en-Provence et enfin la Bastide de Gorde, un palace du groupe Les Airelles, “connu mondialement”. Pendant ces 5 mois de stage, les stagiaires découvriront respectivement les services de la réception, du housekeeping ou service du ménage, ainsi que la restauration.

Ladom et le Conseil Départemental accompagnent pleinement cette formation puisqu’ils financent entièrement le transport des élèves de Mayotte à leur lieu de stage, et assurent également un suivi des élèves une fois en métropole ainsi qu’ une prise en charge financière tout au long de leur formation aussi bien à Mayotte que pendant leur stage.

Un plus certain pour les établissements de l’île, mais sans doute aussi, pour des créations hôtelières de niveau, une des cartes touristiques encore insuffisantes à Mayotte.