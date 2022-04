Le 1er centre de formation va bientôt émerger des hauteurs de Cavani

Le projet est en gestation depuis 8 ans, nous explique son pilier, Tafara Houssaini, directeur du groupe DAM, spécialisé dans la formation. On le connaît comme l’initiateur de DAESA, Développement Agro Economique Sécurité Alimentaire, mais il a du élargir la gamme pour suivre la demande, « nous avions 35 collaborateurs et trop de spécialités. Nous avons donc créé deux autres entités, ACCES, Centre de formation de l’économie sociale et solidaire et d’insertion, et METIC, spécialisé dans l’informatique et l’infogérance. Trois structures dont les initiales ont donné naissance au DAM. Mais nous avions toujours besoin de locaux d’entreprise, et pas seulement pour la formation, et rien n’existait sur Mayotte ».

Las de se voir proposer des locaux d’habitation relookés en centre d’accueil pour son public, il décide avec ses associés de DAM, de se lancer dans la construction d’un centre.

Une démarche synonyme de longues périodes de recherches de financements. « En 2015, nous rédigeons un projet d’accueil du public aux normes en vigueur, notamment ceux qui sont en situation de handicap. » Si ils reçoivent l’aval du président Soibahadine, les changements d’équipes au sein de la direction de la formation du Département, ne plaident pas en faveur d’un suivi des dossiers, en tout cas de l’avis qui leur est porté. De favorable, le projet est rétrogradé défavorablement, avant de rechanger de braquet une nouvelle fois, « nous étions également appuyés par Issa Abdou, et par le préfet Colombet pour décrocher des fonds du FDS », le Fonds de Développement social. A une condition, posséder une maitrise foncière.

Des salles mises à disposition

Le terrain sis à Kawéni leur a permis de décrocher un accord de principe du GIP l’Europe à Mayotte pour les fonds européens et de l’AFD. Mais déclassé en zone à forts risques, en raison des risques sismiques, il a fallu lui trouver un successeur. « Nous n’avons pas eu d’autre solution que de nous implanter à Cavani, sur les hauteurs. Ensuite, nous poursuivrons avec des antennes proches de nos centre, à Dembéni, Chirongui, ou Dzoumogne ».

L’investissement de 4,2 millions est financé à hauteur de 1,5 million d’euros par le Feder, 700.000 euros par la BPI, 500.000 euros du CD, même somme en fonds propres du DAM, et 1 million d’euros du FDS. « Au départ, peu y croyaient. Ceux que nous démarchions disaient que ce n’était pas possible de monter un tel projet à Mayotte ». Ce sera le 1er bâtiment construit spécifiquement pour un centre de formation de Mayotte.

Il faut dire que nous trainons derrière nous des années de léthargie en matière de fonds européens.

Propriété du groupe DAM, le centre pourra mettre des salles à disposition, notamment pour des conférences.

Le permis de construire vient d’être octroyé, l’architecte Tand’M est aux manettes, ils attendent la validation du Programme opérationnel du Feder pour la pose de la 1ère pierre, « nous espérons vers septembre-octobre », conclut-il.

Anne Perzo-Lafond