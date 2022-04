Interception d’un kwassa transportant une grosse cargaison de cigarettes de contrebande et du bangué

Le kwassa était à environ 2 km du village de Bouini (commune de Kani Keli), au Sud de l’île, lorsqu’il a été intercepté par la PAF en coordination avec le Poste de Commandement de l’Action de l’État en Mer.

A bord de l’embarcation, 6 passagers et un passeur, ainsi qu’un chargement de 54 colis contenant 2.575 cartouches de cigarettes « Le Coelacanthe » ainsi que 6 ballots d’herbe de cannabis locale (bangué) pour un poids total de 101,06 kg de produits stupéfiants.

Des prises qui vont crescendo donc puisque nous rapportions qu’il y a une semaine, c’était 450 cartouches de cigarettes de la marque « Cœlacanthe » qui avaient été saisies sur un kwassa. Depuis le 1er janvier 2022, la police nationale de Mayotte constate une recrudescence des saisies de produits sur les kwassa-kwassa, en rapportant « 8.431 cartouches de cigarettes comoriennes pour une valeur douanière estimée à 590.170 euros, à raison de 70 euros l’unité, et 308,52 kg d’herbe de cannabis (bangué) ».

De nationalité comorienne, le passeur est poursuivi pour des faits d’aide aggravée à l’entrée irrégulière, entrée irrégulière, importation en contrebande de produit de tabac manufacturé et transport et détention non autorisés de stupéfiants.

Les passagers faisaient l’objet d’une procédure administrative en vue d’un éloignement vers les Comores. Ils étaient placés au CRA. Cigarettes et cannabis ont été remis au service des douanes de Pamandzi pour destruction.