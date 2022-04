Orange toujours leader sur les appels du réseau mobile à Mayotte, selon l’Arcep

L’Arcep publie aujourd’hui les résultats de sa campagne 2021 de mesure de la qualité de service Mobile en Outre-mer. Ils exploitent 400.000 données sur 7 territoires ultramarins. A Mayotte, c’est Orange qui est le plus performant sur les appels.

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) est une autorité administrative indépendante française chargée de réguler les communications électroniques et postales et la distribution de la presse.

Ses publications permettent aux consommateurs ultramarins de comparer les performances des opérateurs, et aux décideurs de poser un diagnostic sur l’état de la connectivité mobile de leur territoire.

La campagne menée représente plus de 400 000 mesures, sur les territoires de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, pour une dizaine d’opérateurs différents au total. L’enquête a porté sur les services mobiles les plus utilisés : navigation web, lecture de vidéo, transfert de données, SMS et appels vocaux. Les tests réalisés visent à évaluer la performance des réseaux des opérateurs, de manière strictement comparable, et dans des conditions d’usage diversifiées.

À Mayotte, Orange et SRR (SFR à Mayotte) proposent la meilleure qualité de service sur l’internet mobile, souligne l’Arcep. “Sur les appels, Orange est l’opérateur offrant de meilleures performances, suivi par Telco OI. Certains résultats sont en baisse pour l’ensemble des acteurs : c’est le cas pour le Web, la voix et les SMS. Le streaming s’améliore pour l’ensemble des acteurs, sauf pour Maoré Mobile dont la qualité de service est inférieure à celle de la précédente campagne pour de nombreux indicateurs.”

Orange propose notamment les meilleurs débits en envoi de fichiers, avec un débit moyen montant de 19,7 Mb/s

Une évolution à signaler : Orange offre depuis cette année la voix sur LTE sur ses réseaux en Outre-mer. “Cette fonctionnalité offre une meilleure qualité des appels, un délai d’établissement d’appel plus court et la possibilité d’avoir un accès haut débit durant l’appel.”

Il peut exister des différences significatives de qualité entre les opérateurs ou entre les territoires : l’Arcep invite chacun à les comparer sur « Mon réseau mobile », à consulter leurs résultats, en fonction de ses besoins et de son territoire.

la marque au loge carré confirme donc sa position de leader sur les appels du réseau mobile à Mayotte pour la 2ème année consécutive.

André Martin, Directeur Orange Réunion Mayotte se félicite de cette nouvelle 1ère place, et salue “le déploiement de la technologie VoLTE, une fonctionnalité innovante qui offre une meilleure qualité des appels. Depuis toujours nous apportons le meilleur de la technologie à Mayotte, et nous continuerons encore à la faire en 2022 »

L’enquête complète est disponible sur le site de l’ARCEP.