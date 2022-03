CD : l’intersyndicale reprend du service

Jugeant que les protocoles issus des mouvements de grève menés depuis 2016 n’ont pas été respectés, l’intersyndicale CFDT Interco, SNT CFE CGC, FO, CGTMa, FSU SNU TER, repart au combat.

Plusieurs griefs se rajoutent aux points qui n’auraient pas été mis en place à l’issue des précédents mouvements sociaux au conseil départemental. Parmi eux, les rejets de leurs demandes de tenue de comités techniques extraordinaires, ainsi qu’un déficit de dialogue avec les élus, « l’engagement non tenu du président de rencontrer les représentants de personnel à l’issue de la prise de contact d’octobre 2021 », « la nature des rapports entre le vice-président chargé de l’administration générale ».

Un préavis est donc lancé, et étonnamment, pas en continu : pour le 31 mars 0h, les 10, 11, et 12 mai, des dates qui « peuvent évoluer ».

Les services concernés par ce mouvement sont la Direction de la Cohésion sociale, de la Jeunesse et des sports, des services sociaux et médico sociaux, les PMI, les contrôleurs et les médiateurs, l’Office culturel. Sur les points suivants : les conditions de travail et de sécurité, les relations entre agents et hiérarchie, le régime indemnitaire, la désorganisation des services, le respect des règles dans les instances consultatives et du droit syndical.