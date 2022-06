Le masque reste obligatoire sur la barge

Une petite incertitude planait après le communiqué de la préfecture qui indiquait que le port du masque restait obligatoire dans les transports “en intérieur”. La barge présentant un côté très aéré, on attendait de connaitre la position du conseil départemental, gestionnaire du STM.

Le CD penche pour la vigilance, “car le virus circule toujours”: “Le port du masque à partir de l’âge de 6 ans reste ainsi obligatoire dans les transports en commun, ce qui est le cas de la barge.”

Sur sa page Facebook, le Département met l’accent sur la vaccination, et la dose de rappel qui “reste une protection efficace contre les formes graves de la maladie”.

“Grâce à la vaccination d’une partie de la population et au respect des gestes barrières, Mayotte a pu traverser la dernière vague Omicron avec un bilan plutôt positif. Il ne faut pas relâcher nos efforts. En effet, cela reviendrait à mettre en danger les plus fragiles et à revivre une nouvelle vague comme en février 2021.”

Il est d’ailleurs rappelé les gestes qui réduisent les contaminations, quelques soit la maladie, notamment le lavage régulier des mains et l’isolement chez soi dès l’apparition de symptômes ou en cas de test positif.