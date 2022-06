Les barrages citoyens de Vahibé et Mtsapere seront levés cette semaine

Toute la semaine, les villages de Vahibé et de Mtsapere étaient paralysés par les barrages mis en place par la population, en guise de révolte face à la délinquance latente dans la commune. Mais finalement ce week-end, au gré de réunions multiples, les choses ont pu se dénouer.

Ce samedi, le préfet de Mayotte rencontrait le collectif de Mtsapere. Une rencontre qui a porté ses fruits puisque dès ce dimanche matin, les services de la propreté urbaine ont pu débarrasser le village des résidus de barrages persistants sur les routes. S’agissant de Vahibé, le maire de Mamoudzou nous assure que des échanges fructueux ont pu avoir lieu avec la population. Là encore, le calme devrait revenir cette semaine, selon Ambdilwahedou Soumaila, lequel précise toutefois que « les solutions sont nombreuses et ne viendront pas uniquement des autorités mais aussi de la participation des habitants, comme on a pu en discuter hier avec le collectif de vahibé ».

Les échanges continueront dans les prochains jours, précise le maire.

Qu’en sera-t-il alors de la suite ?

Ce vendredi soir, une réunion de suivi de crise s’est tenue à la mairie de Mamoudzou. Si les détails ne peuvent pas être communiqués, M Soumaila nous donne quelques pistes. Il s’agira d’entamer une démarche stratégique afin « d’éviter les blocages », de « quadriller le maximum de quartiers indiqués », avec une multiplication des opérations de contrôle, pour « essayer d’intercepter et de mettre hors d’état de nuire ces gangs ». C’est « l’idée globale qui va être menée comme action, pour apaiser la situation. On va amplifier les démarches, les interpellations, notamment des leaders identifiés ».

Mais le maire du chef-lieu précise qu’il faudra continuer à travailler sur les diverses solutions potentielles. « Il y a beaucoup de travail par rapports aux parents, notamment à Vahibé » explique-t-il. Ambdilwahedou Soumaila précise qu’il a pris rendez-vous avec le procureur pour mettre en place des rappels à la loi, et que certains parents ont promis d’amener eux même leurs propres enfants. « Si vous avez des difficultés dans l’éducation de vos enfants, nous sommes là pour aider » leur a-t-il déclaré.

« Un grand pas a été fait à Vahibé » explique le maire, précisant qu’il s’agit d’aller plus loin, notamment par la mise à disposition d’animateurs et d’éducateurs dans les villages. Un travail sera mené sur la sécurité aux abords des écoles, et la question des chiens errants sera également à l’étude.

La stratégie s’articulera ainsi avec les mesures prises par le préfet, comme l’interdiction de vente d’alcool : « il y a un vrai lien entre la consommation d’alcool et un certain nombre de troubles » déclarait Thierry Suquet en fin de semaine dernière. Quant à la question parentale, le délégué du gouvernement va plus loin :

« On est d’accord avec les maires sur la mobilisation des parents mais on sait qu’il faut tout le triptyque : la présence des forces de l’ordre, le renforcement de la prévention, et la mobilisation citoyenne des parents ». Ces leviers seront-ils suffisants pour que le calme revienne enfin sur l’île au lagon ?

Mathieu Janvier