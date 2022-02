Interruption de la distribution d’eau à Miréréni-combani après un acte de vandalisme

Les reconnaissances de terrain et la recherche des causes de cette situation anormale ont révélé au moins un acte de vandalisme susceptible de justifier en partie la situation. Les explorations continuent afin d’identifier d’autres causes telles que des casses.

Ainsi, le service de distribution d’eau a été interrompu depuis ce matin pour remplir le réservoir en vue de la remise en service, laquelle est à prévoir à partir de 18h, ce jour.