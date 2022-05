Nouvel essor de la voile en Grande Terre avec Mayvoile

Un club de voile renait de ses cendres dans la verdure du site de Mtsangabeach, peu après Sada. Un spot rêvé qui avait incité à l’émergence il y a quelques années de Trangavoile, lancé par Guillaume Schwendimann, qui avait végété après son départ. C’est une bande de passionné de voile qui a repris le flambeau, ne comptant pas ses heures, faisant d’une bénévolat un axe de construction de ce qui devenait Mayvoile. Des cours de catamaran et de planches à voile sont proposés aux petits comme aux adultes, le tout dans une ambiance sympa et de solidarité, avec buvette à la clé.

Après 7 mois de fonctionnement, le club tenait son Assemblée générale ce dimanche, sous la houlette du président, Boris Campese. La professionnalisation est en marche, avec la formation du moniteur Thomas Maiche, qui va pouvoir être rémunéré, et une recherche accrue de subventions d’investissements. L’année précédente, Mayvoile a enregistré plus de 220 adhérents, et leur présence en nombre ce dimanche laissait augurer un bon dynamisme en ce début d’année.

Outre les particuliers, des cours sont donnés aux élèves du lycée de Coconi, avec une option mer proposée et qui comptera pour le Bac. Des élèves du LPO de Dembéni ont également pu suivre des cours de voile et de kayak, ainsi que les jeunes de l’école ouverte de MLézi Maore. C’est d’ailleurs ce dernier qui accueille Mayvoile sur son site de Mtsangabeach, une convention lie les deux partenaires.

L’occasion pour rappeler que de jeunes mahorais avaient pu il y a 15 ans bénéficier de cours de voile financés par le conseil général à l’époque, pour évoluer ensuite en planche à voile sur un bon niveau. Les robinets avaient coupé ensuite. Une activité toute trouvée pour la jeunesse et à portée de lagon.

A.P-L.